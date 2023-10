Le possibilità di una permanenza di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus anche nella stagione 2024-2025 sono concrete. Diversi addetti ai lavori confermano come il tecnico toscano potrebbe restare per un altro anno e mezzo rispettando la sua intesa contrattuale con la società bianconera in scadenza a giugno 2025. A confermare l'indiscrezione di mercato è stato anche il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ospite a Tv Play di calciomercato.it

Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe essere confermato sulla panchina della Juventus anche nella stagione 2024-2025.

Molto dipenderà da come finirà la stagione la squadra bianconera, ma secondo Paolo Bargiggia potrebbe bastare il raggiungimento del quarto posto per una permanenza del tecnico anche nella stagione 2024-2025. Pesa evidentemente anche il contratto pesante sottoscritto a giugno 2021, quando Allegri raggiunge un'intesa economica con la società bianconera per quattro anni sulla base di un ingaggio da 7 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus a stagione. Nonostante le critiche sul gioco da parte di diversi addetti ai lavori la società bianconera sembra felice del lavoro portato avanti dal tecnico anche in considerazione del rendimento della squadra bianconera in questo inizio di stagione. Nelle prime 8 giornate la Juventus ha perso solo contro il Sassuolo, in una sconfitta condizionata anche da diversi errori individuali.

Per il resto ci sono stati due pareggi, uno contro il Bologna ed un altro contro l'Atalanta e le restanti tutte vittorie, ovvero contro Udinese, Lecce, Lazio, Torino ed Empoli. Attualmente la classifica dice 17 punti, a -4 dal Milan primo in classifica e avversario della squadra bianconera nella nona giornata di campionato prevista dopo la pausa per le nazionali.

L'aumento di capitale recentemente annunciato dalla Juventus da 200 milioni di euro potrebbe servire anche per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio, considerando che c'è da sostituire Pogba, che sarà squalificato dopo la positività riscontrata nel post match di Udinese-Juventus della prima giornata di campionato.

I possibili nomi per il dopo Allegri

La Juve potrebbe sostituire Allegri nell'eventualità in cui dovesse disputare una stagione non ideale e non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League. C'è però anche chi parla di possibile partenza di Allegri anche in caso di annata calcistica importante, magari con la vittoria di una o due competizioni. I possibili nomi avvicinati alla panchina bianconera sono quelli di Zinedine Zidane, Antonio Conte, Roberto De Zerbi e Igor Tudor.