La Juventus vuole blindare i calciatori più importanti dell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Oltre alle offerte ricevute per Dusan Vlahovic nella scorsa sessione estiva di mercato, i bianconeri devono fare i conti con le possibili offerte che potrebbero arrivare per Manuel Locatelli già a gennaio: sul centrocampista italiano ci sarebbe l'interesse del West Ham.

Juve, possibile interesse del West Ham per Locatelli

Dopo le sirene dell'Arsenal che già lo scorso giugno avevano provato ad intavolare una trattativa con la Vecchia Signora, il centrocampista italiano ha tanti estimatori in giro per l'Europa e soprattutto in Inghilterra.

Infatti, stando agli ultimi rumor di mercato l'ex Sassuolo sarebbe finito nel mirino del West Ham che sarebbe pronto ad un'offerta già nella finestra invernale di Calciomercato. Un'offerta che potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro per convincere la Juve a cedere il suo regista. Difficile che la Vecchia Signora possa privarsi di un elemento fondamentale per il 3-5-2 di Allegri, soprattutto alla luce delle defezioni a centrocampo.

Infatti, l'obiettivo della società bianconera è quello di puntellare l'organico e soprattutto la mediana, senza cedere elementi importanti come Locatelli e Rabiot. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta sondando diverse piste europee per la mediana. Viste le richieste importanti del Nizza per Khéphren Thuram, la Vecchia Signora starebbe valutando il profilo di Rodrigo De Paul che con l'eventuale arrivo di Fabian Ruiz alla corte del Cholo Simeone, potrebbe lasciare l'Atletico.

I bianconeri seguono con grande interesse anche la vicenda di Kalvin Phillips che visto il poco spazio in questa stagione potrebbe lasciare il Manchester City.

Juve, si lavora al rinnovo di Federico Chiesa

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte rinnovi di contratto, in particolar modo di quei calciatori che hanno un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Max Allegri.

Dopo Gatti che ha prolungato il proprio contratto fino al 2028, la Vecchia Signora sta lavorando anche a quello di Federico Chiesa, uomo chiave per i bianconeri.

Quella scadenza nel 2025 potrebbe risultare un macigno per la società bianconera che ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto di Chiesa, così da evitare assalti dei top club europei come Bayern Monaco, Arsenal e soprattutto Liverpool in caso di addio di Salah al termine della stagione.

Per questo, la società bianconera è pronta ad una nuova proposta con un rinnovo attorno ai 6 milioni di euro.

Dopo Chiesa, toccherà anche a Bremer che come il compagno di squadra ha tanti estimatori in giro per l'Italia. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di trattenere i suoi top player per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.