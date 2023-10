La Juventus sta attualmente valutando il futuro professionale del portiere Szczesny. L'intesa contrattuale con la società bianconera è in scadenza a giugno 2025 e prevede un ingaggio di 6,5 milioni di euro a stagione. Fra le diverse possibilità non sarebbe da scartare la cessione di Szczesny nel Calciomercato estivo. La società bianconera desidera evitare di perderlo a parametro zero alla scadenza del contratto, quindi se non verrà trovata un'intesa economia per il rinnovo del contratto, potrebbe essere venduto a fine stagione.

Il giocatore Szczesny potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare anche la cessione di Szczesny nel calciomercato estivo. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, ma l'ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione pesa in maniera evidente sul bilancio societario. Proprio per questo in caso di cessione del nazionale della Polonia la Juventus potrebbe cercare un giovane portiere da affiancare a Mattia Perin, lavorando per il futuro. Uno dei nomi che sembrano interessare alla Juventus è quello di Marco Carnesecchi, che attualmente sta lottando per il posto da titolare all'Atalanta con Juan Musso. La valutazione di mercato del giovane portiere è di circa 20 milioni di euro, ma questo prezzo potrebbe incrementare alla fine della stagione in base alle sue prestazioni.

I dati di Szczesny della sua carriera professionale da portiere

Intanto il giornale La Stampa ha condiviso alcuni dati interessanti sul cammino professionale di Szczesny. La partita contro il Milan è stata la sua 200ª senza subire reti nella sua carriera con i club. Ha accumulato 520 presenze tra campionati e coppe, difendendo i pali di Brentford (28), Arsenal Under 21 (6), Arsenal (181), Roma (81) e Juventus (224).

In ben 200 di queste partite, il portiere polacco è uscito dal campo senza subire nemmeno un gol, dimostrando una notevole costanza e solidità nella sua carriera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio. La principale esigenza rimane quella di rinforzare il centrocampo considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli.

Si valuta il mercato francese con due nomi seguiti da diversi mesi dalla società bianconera. Parliamo di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e di Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.