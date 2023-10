Come scrive su X Mirko Di Natale, osservatori della Juventus hanno assistito al match di Champions League fra Benfica e Real Sociedad. I giocatori valutati dalla società bianconera sarebbero il centrocampista portoghese classe 2004 del Benfica Joao Neves e il centrale difensivo spagnolo classe 1996 Robin Le Normand.

Joao Neves è uno dei talenti più interessanti del calcio portoghese, è seguito anche dal Manchester City e la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Costa invece 35 milioni di euro il nazionale spagnolo della Real Sociedad Robin Le Normand.

Sarebbe due rinforzi ideali per la società bianconera anche in previsione della stagione 2024-2025.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Joao Neves

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando due rinforzi interessanti, se non per gennaio, per il Calciomercato estivo. Parliamo di Joao Neves del Benfica e Robin Le Normand del Real Sociedad. Giocatori che piacciono anche ad altre società, soprattutto il portoghese piace al Manchester City che non avrebbe problemi ad investire una somma importante per acquistarlo dal Benfica.

Il giovane centrocampista del Benfica, Joao Neves, classe 2004, sta spiccando come una promessa nel calcio portoghese, diventando un punto di riferimento del Benfica dopo la partenza di Enzo Fernandez verso il Chelsea.

Cresciuto nel vivaio del Benfica, Neves ha dimostrato un rapido sviluppo e un impatto significativo sulla squadra.

L'anno scorso, Joao Neves ha avuto un ruolo chiave nella squadra giovanile del Benfica, vincendo la Youth League con prestazioni da protagonista. Questo ha dimostrato la sua abilità e la sua maturità nonostante la giovane età.

Neves ha inoltre iniziato a farsi notare nella prima squadra del Benfica.

Joao Neves, nonostante il suo fisico minuto, si distingue per la sua eccezionale tecnica e una rara qualità di palleggio. La sua versatilità è un altro aspetto importante, in quanto è in grado di operare efficacemente sia come centrocampista centrale che come trequartista, offrendo al suo allenatore opzioni tattiche flessibili.

Piace anche Robin Le Normand

Robin Le Normand, il difensore spagnolo con origini francesi della Real Sociedad, emerge come un profilo intrigante per la Juventus sotto diversi aspetti. La sua età di soli 26 anni, le caratteristiche fisiche e l'esperienza accumulata in questi anni con la Real Sociedad lo rendono un giocatore attraente per il calcio italiano.

Nonostante il suo stile di gioco possa non essere appariscente come alcuni dei suoi colleghi, Le Normand ha dimostrato di avere una buona conoscenza tattica, ed è in grado di leggere il gioco e posizionarsi adeguatamente in campo. Questo è un attributo importante per qualsiasi difensore di successo.