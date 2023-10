Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, la Juventus starebbe pensando per la prossima estate a Victor Lindelof, difensore centrale del Manchester United che si potrebbe liberare a parametro 0 dalla compagine inglese. Inoltre il club bianconero starebbe meditando se cedere a gennaio Iling Junior per poi lanciare l'assalto ad uno tra Domenico Berardi, del Sassuolo, Mattia Zaccagni della Lazio o Andrea Colpani del Monza.

Juventus, occhi su Lindelof: il centrale svedese del Manchester United potrebbe liberarsi in estate a parametro zero

La Juventus per la prossima stagione potrebbe puntellare la difesa con almeno un acquisto e indiscrezioni dalla Spagna vorrebbero il club bianconero attento osservatore di Victor Lindelof.

Lo stopper svedese attualmente in forza al Manchester United, in questa annata sta trovando quella continuità di rendimento che gli era mancata in passato con i "Red Devils" ma nonostante ciò, il suo contratto andrà in scadenza al termine della stagione in corso. La Juventus, avrebbe dunque fiutato l'affare a parametro 0 ma va comunque sottolineato come l'attuale stipendio di Lindelof, vale a dire 7 milioni di euro netti a stagione, rappresenterebbe un problema non da poco per le casse del club bianconero. Giuntoli nel frattempo valuterebbe anche altri profili per il ruolo del difensore e tra questi ci sarebbe quello di Giorgio Scalvini: il giovane stopper dell'Atalanta, al contrario di Lindelof potrebbe essere ingaggiato con uno stipendio alla portata della Juventus, tuttavia prelevarlo dalla società della famiglia Percassi avrebbe un costo elevato, almeno 40 milioni di euro.

Juventus, Iling Junior trova poco spazio: il club bianconero potrebbe cederlo a gennaio per monetizzare

Il giovane esterno della Juventus Iling Junior starebbe perdendo sempre più spazio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, scavalcato dall'esperto Kostic e dal rientrante Cambiaso. Il direttore sportivo dei bianconeri Giuntoli potrebbe di conseguenza cederlo nella sessione invernale di gennaio, conscio che per il classe 2003 non mancherebbero le richieste sia dalla Premier League che dalla Serie A.

Qualora dunque alla Continassa arrivasse un'offerta importante per Iling Junior, allora la Juventus potrebbe cederlo a titolo definitivo per poi riversare quanto guadagnato per lanciare l'assalto ad un tra Domenico Berardi del Sassuolo o Mattia Zaccagni della Lazio. Sullo sfondo per la Juventus resterebbe comunque valido anche il profilo di Andrea Colpani: l'esterno del Monza sarebbe entrato nei radar di Giuntoli ormai da settimane ed il suo cartellino attualmente verrebbe valutato dalla società lombarda circa 10 milioni di euro.