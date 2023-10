La Juventus sta lavorando molto nelle ultime settimane per valutare le situazioni contrattuali dei giocatori presenti nella rosa bianconera, non solo per quanto riguarda l'approdo a Torino di rinforzi nel mercato di gennaio. Il Football Director Cristiano Giuntoli sta attualmente valutando il prolungamento di contratto di Adrien Rabiot, la volontà delle parti sembra essere quella di proseguire insieme ma il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe portare la società bianconera a velocizzare la trattativa.

Fra l'altro si parla di un possibile prolungamento di contratto per tre stagioni per il centrocampista.

Non solo il francese a breve potrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la società bianconera anche Federico Chiesa, che è in scadenza di contratto a giugno 2025.

La Juventus potrebbe decidere di allungare la sua intesa contrattuale per almeno un'altra stagione anche per non ritrovarsi nel Calciomercato estivo con un giocatore ad un anno dalla scadenza contrattuale e quindi con una valutazione di cartellino minore rispetto a quella attuale.

La Juventus starebbe lavorando al prolungamento di contratto di Chiesa

Secondo quanto scrive Calciomercato.com attualmente sembrerebbe esserci distanza fra l'offerta d'ingaggio della Juventus e la richieste di Federico Chiesa, che vorrebbe una somma vicina ai 7 milioni di euro a stagione.

Giovedì scorso a Milano, si è svolto un incontro diretto tra la Juventus e l'agente di Chiesa, Fali Ramadani, un'occasione anche per discutere del possibile prolungamento di contratto del giocatore. La Juventus considera Chiesa un giocatore molto importante per il progetto sportivo ma è evidente come se dovesse arrivare un'offerta da 60 milioni di euro la società bianconera potrebbe valutarla.

Per questo diventa importante il prolungamento di contratto oltre il 2025. Chiesa si trova più o meno nella stessa situazione di Vlahovic. Per il nazionale della Serbia si parla di prolungamento di contratto oltre il 2026 soprattutto per motivi economici, con la società bianconera che vorrebbe offrire un ingaggio minore al giocatore che a fine contratto avrà uno stipendio da 12 milioni di euro a stagione.

Se dovesse arrivare un'offerta dal Real Madrid da 75 milioni di euro, la Juventus potrebbe valutarla già nel mercato di gennaio.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando a dei rinforzi per il centrocampo. Uno dei mercati seguiti dalla società bianconera è quello francese, in particolar modo piacciono Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha già seguito nel recente calciomercato estivo.