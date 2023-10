Domenica 5 novembre alle ore 20:45 si giocherà Fiorentina-Juventus, match valido per l'undicesimo turno di Serie A 23/24. Il tecnico viola Italiano dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 piazzando Bonaventura, Gonzalez e Ikonè sulla trequarti con Beltran vertice offensivo. Allegri, invece, parrebbe poter puntare sul 3-5-2 con Cambiaso esterno destro al posto dell'infortunato Weah e la coppia Kean-Vlahovic come duetto d'attacco dal primo minuto.

Statistiche: gli ultimi tre incontri tra Fiorentina e Juventus disputati nel massimo campionato italiano vedono perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e una gara terminata in parità.

Fiorentina, Castrovilli in forse

Mister Italiano a e la sua Fiorentina provengono da due sconfitte rimediate in casa con l'Empoli per 2-0 e in trasferta con la Lazio per 1-0, quindi la voglia di rimettersi in carreggiata per non perdere la zona qualificazione alle coppe europee sarà alta ma, al contempo, l'avversario che si troveranno davanti è tutt'altro che agevole. Per tornare a far punti, l'allenatore viola potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Terracciano tra i pali. La difesa a quattro sarà composta, con buona probabilità, da Parisi e dal giovane Comuzzo come terzini con Quarta e Milenkovic al centro del reparto. La linea mediana avrà come possibili titolari Duncan e Arthur, mentre sulla trequarti campo della Fiorentina dovremmo trovare Bonaventura, Ikonè e Gonzalez.

L'unica punta, infine, sarà probabilmente Beltran. Da valutare le condizioni degli acciaccati Castrovilli, Mina e Kayode, mentre non sarà del match l'infortunato Dodo.

Juventus, possibile panchina per Chiesa

Massimiliano Allegri e la sua Juventus arriveranno all'Artemio Franchi consci di trovarsi davanti una squadra vogliosa di tornare a fare risultati positivi, così per fronteggiare la Viola il tecnico bianconero potrebbe scegliere il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore.

Con le assenze di Alex Sandro, De Sciglio e Danilo, il terzetto arretrato diventa quasi obbligato, difatti avrà buone chance di essere formato nuovamente da Rugani, Bremer e Gatti. A centrocampo la Vecchia Signora, invece, potrebbe schierare come titolari Cambiaso come esterno destro e Kostic sul fronte sinistro, mentre in mezzo troveremo Rabiot, McKennie e Locatelli.

In attacco Dusan Vlahovic e Moise Kean parrebbero essere i prescelti per una maglia dal primo minuto, con Chiesa e Milik pronti al subentro qualora fosse necessario.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Quarta, Milenkovic, Comuzzo, Duncan, Arthur, Bonaventura, Ikonè, Gonzalez, Beltran. Allenatore: Italiano.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Cambiaso, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kostic, Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri.