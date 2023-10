Fra i giocatori della Juventus che hanno ben figurato nell'ultima partita contro l’Atalanta c’è stato Weston McKennie, che nel ruolo di esterno sta dando ottime garanzie alla formazione bianconera. Intanto però in queste ore il papà del centrocampista texano ha espresso il suo disappunto nei confronti di Massimiliano Allegri. “Metti McKennie a centrocampo! Weah sull'ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni”, ha infatti scritto il signor John sui social network.

Le critiche del padre di McKennie ad Allegri

Insomma, il signor John McKennie non sembra essere d’accordo con le scelte tattiche dell’allenatore della Juventus e vorrebbe rivedere suo figlio nel consueto ruolo di mezzala.

I numeri, però, al momento, danno ragione ad Allegri visto che Weston McKennie, nel ruolo di esterno, tra assist e giocate utili, è stato uno dei più positivi in questo inizio stagione, tant’è che spesso ha avuto la maglia da titolare a discapito del connazionale Timothy Weah.

Il padre di Weston McKennie, nel suo post social, non si è limitato solamente a criticare Massimiliano Allegri, ma ha anche incorporato un sondaggio in cui viene chiesto se sia giusto dare fiducia al tecnico livornese fino al termine della stagione. Insomma, il papà del centrocampista americano sembra non gradire particolarmente l’operato dell’allenatore livornese della Juventus.

La Juventus pensa al derby

Intanto, la Juventus si dovrà lasciarsi alle spalle il pareggio di Bergamo per pensare al derby contro il Torino in programma nel prossimo weekend

Per questo match resta da capire se i bianconeri riusciranno a recuperare Dusan Vlahovic e Arek Milik.

Entrambi gli attaccanti non hanno preso parte alla trasferta di Bergamo per problemi fisici. Il serbo ha un fastidio alla schiena, mentre il polacco è alle prese con un problema al polpaccio. In ogni caso Milik, nelle prossime ore, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, mentre Vlahovic in questi giorni ha fatto diverse terapie per cercare di guarire dalla lombalgia che lo affligge da tempo.

Al momento ci sarebbe ottimismo sul suo recupero in vista del derby e le sue condizioni non preoccuperebbero.

Anche Gleison Bremer non è al meglio e nella gara di Bergamo ha chiesto il cambio a causa dei crampi: nei prossimi giorni dovrebbe svolgere un lavoro personalizzato per essere a disposizione per la gara contro il Torino del 7 ottobre.