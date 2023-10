Uno dei giocatori più affidabili tra le fila dell'Inter in questi anni è stato senza dubbio Matteo Darmian. Voluto fortemente da Antonio Conte come alternativa ad Hakimi, anche sotto la guida di Simone Inzaghi è stato essenziale non solo ricoprendo il ruolo di esterno, ma riscoprendosi importante anche come braccetto di difesa, non facendo rimpiangere lo scorso anno Milan Skriniar. Il giocatore non è più giovanissimo e l'arrivo di Benjamin Pavard rischia di relegarlo ai margini e per questo non è da escludere un addio a giugno. Su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi la Juventus, che dovrà sostituire sicuramente Alex Sandro, in scadenza di contratto, mentre bisognerà vedere se Daniele Rugani alla fine rinnoverà essendo anche lui in scadenza.

Juventus su Darmian

L'italiano, inoltre, piace molto a Massimiliano Allegri essendo in grado di ricoprire diversi ruoli, dall'esterno di centrocampo a braccetto della difesa a tre, indifferentemente a destra o a sinistra.

Potrebbe non essere necessaria una trattativa tra le due società, visto che il classe 1989 è in scadenza di contratto con l'Inter.

La Juve per accaparrarsi le sue prestazione potrebbe arrivare a mettere sul piatto un biennale, con opzione per il terzo anno, a 3 milioni di euro più bonus, 500.000 euro in più rispetto a quanto percepito attualmente a Milano.

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo di livello in mezzo al campo. Dopo il mancato arrivo di Gabri Veiga è rimasta la necessità di un giocatore che possa portare in dote gol e assist.

Il nome preferito dal Napoli sarebbe quello di Teun Koopmeiners, che lo scorso anno è arrivato addirittura in doppia cifra e quest'anno è già partito bene, essendo a quota due reti e un assist in sette partite di campionato. L'Atalanta lo valuta 40 milioni di euro, ma il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul tavolo il cartellino di Alessandro Zanoli e un conguaglio economico tra i 20 e i 25 milioni di euro più bonus. Bisognerà vedere se basterà o se la Dea vorrà solo cash dall'eventuale cessione del centrocampista olandese.