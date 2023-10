Il campionato italiano per la Juventus è iniziato in modo ideale, nonostante il passo falso contro Reggio Emilia e un brutto secondo tempo nell'incontro contro l'Atalanta. Tuttavia, nonostante le prime buone prestazioni, non sarebbe da scartare la possibilità che la società bianconera si affidi ad una nuova guida tecnica per la stagione 2024-2025. Da quando è ritornato sulla panchina dei bianconeri, Massimiliano Allegri è stato criticato in maniera pesante da gran parte dei sostenitori bianconeri per il gioco e i risultati. Se la società dovesse cambiare tecnico la prossima stagione potrebbe affidare la panchina a Thiago Motta.

Il tecnico della Juventus Allegri ha un contratto in scadenza a giugno 2025

La situazione contrattuale del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è evidente: ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Anche se è ancora presto per fare previsioni, a giugno potrebbe esserci una sostituzione. D'altronde molto dipenderà da come si classificherà la Juventus a fine stagione (obiettivo minimo il quarto posto, come più volte dichiarato anche dalla società bianconera) ma anche dall'evoluzione nel gioco della squadra bianconera. Come dicevamo uno dei nomi che la Juventus starebbe valutando per la panchina della prossima stagione è Thiago Motta, protagonista alla guida tecnica del Bologna. Risultati importanti per il tecnico italo-brasiliano, basti pensare al pareggio ottenuto all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, ma anche a quello contro l'Inter a San Siro.

Una crescita evidente quella della squadra emiliana, che oltre ad avere un'organizzazione difensiva riesce anche a costruire gioco con qualità. Thiago Motta è in scadenza di contratto a giugno 2024, di conseguenza nell'eventualità di un approdo a Torino arriverebbe a parametro zero, senza indennizzo da pagare al Bologna.

I possibili nomi per il dopo Allegri: ci sarebbero anche Conte e Zidane

La Juventus valuta anche altri nomi per la panchina della stagione 2024-2025, sia giovani che stanno dimostrando la loro bravura negli ultimi anni, ma anche di esperienza che hanno sicuramente una storia vincente. Parliamo nello specifico di Antonio Conte e Zinedine Zidane.

Entrambi senza panchina (da qualche mese il tecnico italiano, da più di due stagioni il francese) sarebbero pronti a rilanciarsi in un nuovo progetto sportivo importante. La Juventus potrebbe rappresentare una società ideale, anche in considerazione del fatto che c'è molto materiale sul quale lavorare garantito da talenti importanti cresciuti nel settore giovanile e nella Juventus Next Gen. Uno su tutti Matias Soulé, che dopo il prestito al Frosinone ritornerà probabilmente per giocarsi un posto da titolare nella società bianconera.