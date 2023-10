Il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha iniziato a valutare il mercato per il mese di gennaio alla ricerca di un sostituto di Paul Pogba, dopo la conferma della sua positività attraverso le contro analisi effettuate all'inizio di ottobre. Questa ricerca non sarà un compito facile, poiché sarà necessario acquisire giocatori di alta qualità per migliorare il centrocampo bianconero, e tali talenti solitamente hanno una valutazione di mercato importante. Si valutano però rinforzi d'esperienza per le fasce, a tal riguardo uno dei nomi che piacciono alla società bianconera è Lucas Vazquez, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno.

Il giocatore Lucas Vazquez potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare nel mercato di gennaio il giocatore del Real Madrid Lucas Vazquez. Potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso perché in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno. L'esperienza di Vazquez potrebbe essere molto utile anche perché andrebbe a dare un'alternativa di qualità a Weah, con Allegri che ritornerebbe a schierare McKennie nel suo ruolo ideale, ovvero quello della mezzala. La Juventus lavora anche per rinforzare il centrocampo, a tal riguardo l'eventuale rescissione contrattuale di Pogba potrebbe garantire un risparmio di 30 milioni di euro sul monte ingaggi, utili eventualmente per acquistare un sostituto del francese.

Lucas Vazquez, terzino di 32 anni cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è stato oggetto di interesse da parte della Juventus già la scorsa estate. Con l'attuale situazione della squadra si sente l'assenza di un giocatore di esperienza in quella zona del campo. L'esperienza di Vazquez potrebbe essere di grande utilità al tecnico Massimiliano Allegri, soprattutto in una stagione già in corso.

Il mercato della Juventus

Uno dei nomi che sembra aver attirato l'attenzione della Juventus per rinforzare il centrocampo è Khèphren Thuram, un giovane talento considerato uno dei preferiti sul mercato dell'attuale Football Director della società bianconera. Tuttavia, il Nizza valuta il giocatore non meno di 30-40 milioni di euro, il che rende l'operazione potenzialmente costosa.

Altri nomi valutati della società bianconera sono quelli di Teun Koopmeiners dell'Atalanta e Thomas Partey, attualmente riserva all'Arsenal.

A questi bisogna aggiungere anche Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo classe 2004 già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo. La sua valutazione di mercato è di 20 milioni di euro.