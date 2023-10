La Juventus ha aperto ufficialmente la vendita dei biglietti per la partita con l'Inter che andrà in scena il prossimo 26 novembre: sono bastate poche ore per registrare un completo sold-out dell'Allianz Stadium. Il match, oltre a rappresentare una sfida storica tra le due eterne rivali, potrà essere uno snodo cruciale per il prosieguo del campionato.

Juventus, per la partita con l'Inter biglietti già esauriti: la Torino bianconera prepara il derby d'Italia

Nella giornata di oggi la Juventus ha ufficialmente aperto i botteghini ai tifosi non abbonati per la prelazione dei biglietti validi per la partita contro l'Inter e nonostante il derby d'Italia si giochi il prossimo 26 novembre, sono bastate poche ore per registrare un completo sold-out dell'Allianz Stadium.

Una testimonianza chiara di quella che è la volontà dei supporter bianconeri di assistere la propria squadra in quello che potrebbe essere già un match chiave per lo sviluppo del campionato.

Juventus ed Inter infatti, appaiono fra le maggiori contendenti allo scudetto 2023/24: la formazione guidata da Simone Inzaghi, ad oggi prima in classifica, è considerata come la favorita per la conquista del titolo sia per l'esperienza maturata nella scorsa stagione sia per la rosa estremamente profonda di cui dispone il tecnico piacentino. La Juventus dal canto suo può sfruttare a proprio vantaggio l'assenza di partite infrasettimanali, concentrandosi esclusivamente sulle gare di campionato ed evitando possibili infortuni dati dalle troppe partite.

Juve-Inter, i prossimi incontri prima del Derby d'Italia paiono in discesa per i bianconeri

Al derby d'Italia tra Juventus e Inter manca ancora un mese ed entrambe le formazioni vorrebbero arrivare allo scontro diretto dell'Allianz Stadium con l'attuale posizione in classifica inalterata.

Il cammino delle due squadre fino al prossimo 26 novembre appare però diverso: la Juventus dovrà affrontare solo tre gare, di cui due in casa con Hellas Verona e Cagliari, entrambe invischiate nella lotta per la retrocessione, in mezzo ci sarà la difficile trasferta con la Fiorentina.

L'Inter invece, dovrà giocare quattro partite di cui una in Champions League contro il Salisburgo e poi affrontare la Roma dell'ex José Mourinho, la sempre temibile Atalanta di Giampiero Gasperini in trasferta e il sorprendente Frosinone di Di Francesco tra le mura amiche. Insomma, il percorso apparirebbe maggiormente in salita per gli uomini di Simone Inzaghi rispetto a quello della compagine bianconera.