Il centrale difensivo della Juventus Gleison Bremer ha recentemente rilasciato un'intervista a Espn Brasile in cui ha parlato del suo approdo alla società bianconera, avvenuto nel calciomercato estivo del 2022, inoltre ha parlato anche della soddisfazione per essere entrato nel giro della nazionale brasiliana.

Bremer ha parlato del suo approdo alla Juve nel calciomercato estivo del 2022

'Quando è arrivata la Juventus non ci ho pensato due volte. È la società più grande d'Italia e aveva da poco vinto il campionato per nove volte di fila', sono state queste le dichiarazioni di Gleison Bremer a Espn Brasile.

Il difensore ha spiegato come il passaggio alla Juventus sia stato importante anche per la convocazione nella nazionale brasiliana per il mondiale in Qatar 2022. A tal proposito ha condiviso la propria gioia per essere stato alla fine effettivamente convocato dal Brasile e per aver potuto partecipare alla Coppa del Mondo, dove è sceso in campo in due partite.

Poi Bremer ha raccontato di aver avuto una conversazione con Giorgio Chiellini, l'ex capitano e punto di riferimento della Juventus, per discutere della società bianconera e dello stile di gioco di Massimiliano Allegri: a quanto pare è stato lo stesso Chiellini a consigliargli l'approdo alla Continassa, dicendogli che gli sembrava pronto per la società bianconera.

Il centrale difensivo brasiliano poi ha spiegato che i suoi connazionali, come Danilo, l'hanno accolto calorosamente e lo hanno aiutato a capire meglio cosa significasse essere parte della Juventus.

Nonostante le problematiche iniziali di adattamento dal punto di vista fisico, Bremer ha spiegato di considerare l'anno trascorso come un periodo di grande apprendimento.

La Juventus può valutare un prolungamento di contratto di Bremer fino a giugno 2028

Il centrale difensivo Bremer sta diventando sempre più un punto di riferimento della Juventus. Su alcuni media si ipotizza anche un possibile prolungamento di contratto del brasiliano per un'altra stagione, ovvero fino al giugno 2028: una decisione che andrebbe a consolidare la posizione del brasiliano nella rosa bianconera, in particolare alla luce di alcune indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse per lui da parte di alcuni club di Premier League, fra cui il Tottenham.

Intanto il brasiliano in questo inizio di stagione ha giocato tutti i match della Juventus, raccogliendo finora nove presenze in campionato.