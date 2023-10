Come risaputo la Juventus è alla ricerca di centrocampisti per rinforzare il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri: il profilo di Kouadio Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach, è schizzato in pole nelle ultime ore.

Potrebbe non essere l'unico acquisto del Calciomercato invernale dei bianconeri che, complice la squalifica di Nicolò Fagioli per il caso scommesse illegali, potrebbe acquistare due centrocampisti: a tal riguardo piacciono sia Khephren Thuram del Nizza che Lazar Samardžić dell'Udinese.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Koné a gennaio, piacciono anche Thuram e Samardžić

Classe 2001, Konè sarebbe seguito da tempo dal Ds della Juventus Cristiano Giuntoli anche se il Borussia Mönchengladbach ha recentemente prolungato il contratto del mediano di un'altra stagione, portando la scadenza a giugno 2026, una mossa questa evidentemente studiata per avere maggiore forza di contrattazione in sede di trattative.

Khephren Thuram, in scadenza di contratto con il Nizza a giugno 2025, costa invece al momento 40 milioni di euro circa: il fratello di Marcus è attenzionato dai club di mezza Europa, portarlo a Torino sarà molto complicato ecco che prende sempre più quota la pista che conduce a Lazar Samardžić dell'Udinese, valutato 25 milioni di euro.

La Juventus, nella persona del ds Cristiano Giuntoli, avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore, mentre al club i bianconeri vorrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto magari inserendo un calciatore in contropartita per abbassare le cifre: l'indiziato numero uno in questo caso sarebbe Hans Nicolussi Caviglia, che approderebbe in Friuli in prestito.

Quello del serbo vicinissimo in estate a vestire la maglia dell'Inter appare il profilo maggiormente congeniale alle esigenze della Juventus, che oltre a Fagioli perderà presto anche Paul Pogba, risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa: Allegri perde dunque i due calciatori di maggiore qualità, serve per l'appunto un profilo dotato di grande tecnica che sia in grado di dribblare l'uomo creando superiorità numerica e risulti abile all'occorrenza di tirare da fuori. In rosa mancano attualmente anche delle alternative ad Adrien Rabiot e Manuel Locatelli: Giuntoli potrebbe intervenire anche in questo senso già a gennaio.