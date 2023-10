La Juventus Next Gen sarebbe vicina ad ufficializzare l'ingaggio a parametro zero del portiere Gian Marco Crespi, il quale è pronto a far ritorno tra i pali della squadra giovanile bianconera dopo l'esperienza già vissuta a Torino nella seconda parte della scorsa stagione. Era arrivato in prestito a gennaio dal Crotone e attualmente è senza società essendo andato in scadenza di contratto con la società calabrese.

Crespi è attualmente a Vinovo, sede degli allenamenti della seconda squadra bianconera, dove sta lavorando al recupero da un infortunio che ha condizionato anche la passata stagione.

L'estremo difensore dovrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione, più un'opzione per quella successiva.

Il portiere è nato a Udine il 28 giugno 2001 ed è cresciuto nel settore giovanile della società della città friulana.

Dopo la sua esperienza con la formazione Primavera dell'Udinese, per lui era giunta la chiamata del Gozzano, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti: nel giro di pochi mesi è stato notato dal Crotone, quando il club calabrese militava in Serie A. Con la maglia del club calabrese, il giovane portiere ha debuttato in massima serie nel match contro la Fiorentina, terminato 0-0.

I tanti prestiti prima dell'approdo alla Juventus a gennaio 2023

Successivamente, Crespi ha avuto diverse esperienze di prestiti in Serie C, passando per Renate, Pistoiese e, infine, Picerno, dove ha continuato a mettersi in luce. La sua prima parte di stagione in Basilicata ha attirato l'attenzione della Juventus, che lo ha ingaggiato in prestito dal Crotone durante la scorsa sessione di mercato invernale.

Al momento, Gian Marco Crespi è senza società, ma con il ritorno alla Juventus Next Gen, il giovane portiere ha l'opportunità di dimostrare il suo valore e sviluppare ulteriormente il suo talento nella squadra giovanile bianconera.