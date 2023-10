Secondo le ultime di mercato la Juventus e l'Inter potrebbero sfidarsi nella prossima sessione di mercato invernale per Khephren Thuram, centrocampista del Nizza che la società francese valuterebbe circa 40 milioni di euro. Inoltre il club bianconero non avrebbe abbandonato la pista che porterebbe a Domenico Berardi e nella finestra di rafforzamento a gennaio, il ds Cristiano Giuntoli potrebbe fare un nuovo tentativo per acquisirlo dal Sassuolo.

Juve ed Inter avrebbero messo nel mirino Khephren Thuram, centrocampista del Nizza valutato 40 milioni di euro

La Juventus già da gennaio potrebbe tornare sul mercato per individuare il sostituto di Paul Pogba, centrocampista francese trovato positivo all'utilizzo di sostanze dopanti, e per questo scopo i bianconeri avrebbero posto come primo obiettivo il nome di Khephren Thuram. Il mediano del Nizza figlio d'arte dell'ex calciatore Lilian, sta mostrando tutte le sue potenzialità in terra francese, tanto è vero che non solo la Juventus starebbe pensando ad un suo acquisto. Secondo le ultime indiscrezioni infatti anche l'Inter potrebbe presto piombare su Thuram: Marotta, che nella scorsa estate era riuscito ad assicurarsi a parametro 0 le prestazioni sportive del maggiore dei fratelli Thuram, vale a dire Marcus, ora sognerebbe di portare anche il secondo genito alla Pinetina.

Un sogno che però non sarebbe facile da realizzare ne per l'ad dei nerazzurri ne per la Juventus, in quanto il Nizza attualmente valuterebbe Khephren Thuram una cifra indicativa vicina ai 40 milioni di euro. Inoltre, il giovane centrocampista classe 2001 starebbe calamitando l'attenzioni di diverse società in Premier League come il Manchester City ed il Newcaslte.

Ecco perché il ds della Juventus Cristiano Giuntoli avrebbe sul taccuino altri nomi per il ruolo del centrocampista come ad esempio quello di Arthur Vermeeren, mediano dell'Anversa classe 2005 che attualmente il club belga valuterebbe 13 milioni di euro.

Juventus, per gennaio non solo un rinforzo a centrocampo: si studia la tattica per arrivare a Berdardi

La Juventus per gennaio non vorrebbe acquisire solamente un centrocampista ma anche un attaccante ed il nome che rimbalzerebbe ancora oggi tra le mura della Continassa sarebbe quello di Domenico Berardi. Secondo le indiscrezioni odierne, il laterale esterno del Sassuolo resterebbe il primo obiettivo della società bianconera, che per la sessione di riparazione invernale potrebbe ripresentarsi dall'ad degli emiliani Giovanni Carnevali facendo leva sulle volontà di Berardi di cambiare casacca per passare in una big. La quotazione del classe '94 però non dovrebbe scendere, si parlerebbe sempre di una richiesta da parte del Sassuolo di circa 30 milioni di euro.