Il Direttore Sportivo ella Juventus Cristiano Giuntoli è già al lavoro per trovare un sostituto di Paul Pogba. Il club seguirà l'iter giudiziario, dopo deciderà se rescindere o meno il contratto anche in considerazione della squalifica in cui incapperà il centrocampista francese trovato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stesi metaboliti del testosterone bandito dalla normativa antidoping circa 10 anni fa.

Quello che sembra certo in casa bianconera è un investimento a centrocampo: serve una mezzala d'inserimento che garantisca qualità ed quantità al centrocampo bianconero.

Nelle ultime settimane il club starebbe lavorando soprattutto per l'acquisto di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham e della nazionale della Danimarca che potrebbe essere acquisito già nel mercato di gennaio.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Hojbjerg già nel mercato di gennaio

Il principale obiettivo della Juventus per il mercato di gennaio sarebbe dunque Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham: la società inglese chiede almeno 30 milioni di euro per cedere la mezzala, mentre Giuntoli stando alle ultime indiscrezioni avrebbe in mente di proporre un prestito con diritto di riscatto.

Il Tottenham dal canto suo vorrebbe la cessione a titolo definitivo anche perché nell'eventualità dovesse partire dovrà necessariamente sostituirlo considerando che ad inizio 2024 è prevista la Coppa d'Africa e che altri due dei centrocampisti in rosa, Sarr e Bissouma, saranno impegnati nella competizione per almeno un mese.

Gli Spurs insomma necessitano di risorse da reinvestire, da qui il no ad un'eventuale proposta di prestito. Hojbjerg non è però l'unico profilo sondato in casa Juventus.

Le alternative a Hojbjerg sono Diarra, Thuram e Samardzic

La Juventus starebbe valutando anche altri profili per il centrocampo utili ad un'eventuale sostituzione di Paul Pogba.

Il campionato francese rimane uno dei più seguiti dalla società bianconera, con Habib Diarra dello Strasburgo, valutato 20 milioni di euro, e Khephren Thuram del Nizza, che costa 40 milioni di euro, sempre tra i preferiti.

La società bianconera potrebbe decidere di investire sul francese già nel mercato di gennaio sempre che Giuntoli non si dirotti su un elemento di stanza in Serie A come Lazar Samardzic dell'Udinese che costa circa 25 milioni di euro.