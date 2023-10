La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Domenico Berardi nel mercato di gennaio. Il giocatore del Sassuolo è stato seguito dalla società bianconera durante il recente Calciomercato estivo, ma alla fine non è stato raggiunta un'intesa economica con il Sassuolo sulla valutazione del suo cartellino.

La situazione potrebbe ora evolversi a favore della società bianconera, principalmente a causa della probabile squalifica di Paul Pogba. La società bianconera andrebbe a risparmiare molto sul monte ingaggi (il francese andrebbe a percepire il minimo salariale) e questo potrebbe agevolare l'acquisto di Domenico Berardi.

Un altro aspetto che potrebbe pesare è l'eventuale inserimento di una contropartita tecnica come Samuel Iling-Junior.

La Juventus potrebbe offrire Iling-Junior per l'acquisto di Berardi a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Domenico Berardi. Il Sassuolo continua a valutare il giocatore una somma di 30 milioni di euro. La società bianconera per attutire l'investimento potrebbe offrire il prestito di Samuel Iling-Junior, l'inglese in questo inizio di stagione ha raccolto poco minutaggio e se dovesse continuare così da qui a gennaio, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale. La Juventus fra l'altro sta valutando la crescita dei vari Barrenechea e Soulé al Frosinone, trasferitisi in prestito.

Per questo non è da scartare che accetti volentieri una cessione in prestito del centrocampista inglese. L'eventuale arrivo di Berardi sarebbe anche agevolato dalla probabile squalifica di Pogba, che garantirebbe un risparmio di 30 milioni di euro per la società bianconera che è la somma totale che da intesa contrattuale la società bianconera deve pagare al francese.

Berardi in questo inizio di stagione è stato decisivo per il Sassuolo, in particolar modo nelle vittorie degli emiliani contro la Juventus e contro l'Inter. Un giocatore che garantirebbe gol e assist e si adatterebbe molto bene ad un tridente offensivo con Vlahovic e Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per rinforzare il centrocampo.

Una delle esigenze della società bianconera riguarda l'acquisto di una mezzala d'inserimento. Difficile che la società bianconera bianconera investi una somma importante a gennaio, a meno che si tratta di un giocatore giovane che rappresenti il presente e il futuro della Juve. A tal riguardo la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro. Altro nome seguito è quello di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.