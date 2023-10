La Juventus è al lavoro per migliorare una rosa che ha bisogno di acquisti soprattutto a centrocampo dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. Non è da scartare però rinforzi nel settore avanzato se si dovesse concretizzare la cessione di Dusan Vlahovic. A tal riguardo uno dei nomi che sarebbe seguito dalla società bianconera e che sarebbe apprezzato da Massimiliano Allegri è Alvaro Morata. Lo spagnolo in questo inizio di stagione sta dimostrando una bravura anche dal punto di vista realizzativo, 5 gol in campionato, 3 realizzazioni in Champions League oltre a 4 con la nazionale spagnola.

Un bottino pesante per il giocatore che si sta dimostrando una delle migliori punte del calcio europeo. La Juventus starebbe valutando il suo arrivo nel mercato di gennaio, il giocatore ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro e sarebbe un investimento sostenibile per la società bianconera sia per il prezzo del cartellino che per quello dell'ingaggio.

Il giocatore Morata potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di acquistare Morata nel mercato di gennaio. Un arrivo che si definirebbe con l'eventuale cessione di Dusan Vlahovic, avvistato a Madrid negli ultimi giorni. Diversi giornali sportivi spagnoli hanno parlato di una possibile intesa fra il giocatore e il Real Madrid.

Morata invece avrebbe un prezzo di mercato di 20 milioni di euro e si accontenterebbe di un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione, rispetto ai 7 milioni di euro di Vlahovic che ha un ingaggio che incrementa ogni stagione fino ad arrivare a 12 milioni di euro. Sarebbe la terza esperienza professionale di Morata nella società bianconera, la prima dal 2014 al 2016 e la seconda dal 2020 al 2022.

Il campionato spagnolo rimane uno dei più seguiti dalla Juventus in tema mercato, non è un caso si parli di un interesse della società bianconera per alcuni parametri zero in previsione della stagione 2024-2025. Ci si riferisce a Lucas Vazquez del Real Madrid e a Sergi Roberto del Barcellona.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus come già sottolineato ad inizio articolo valuta rinforzi a centrocampo. Si parla di uno o due rinforzi, molto dipenderà evidentemente da dove sarà classificata la squadra bianconera a gennaio. Se sarà in lotta per il primo posto non sono da scartare degli investimenti nel settore. Si valuta soprattutto il campionato francese per rinforzare il centrocampo. A tal riguardo uno dei nomi che piacerebbe alla società bianconera è quello di Khephren Thuram del Nizza, l'alternativa è il giovane Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.