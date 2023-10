Uno dei maggiori indiziati a lasciare l'Inter sembrerebbe essere Alessandro Bastoni, che ha diversi estimatori in tutta Europa e per questo sicuramente le offerte non mancano. Tra i top club maggiormente interessati ci sarebbe il Chelsea, con cui i rapporti sono ottimi e questo potrebbe facilitare una eventuale trattativa.

Chelsea su Bastoni

Uno dei giocatori che potrebbe essere al centro delle voci di mercato la prossima estate è Alessandro Bastoni. L'Inter sicuramente non si priverà dei propri elementi migliori a stagione in corso, ma a giugno qualcosa potrebbe cambiare visto che molto probabilmente servirà un sacrificio in uscita per finanziare il mercato in entrata. Il difensore sarebbe finito nel mirino del Chelsea, che vuole continuare la rivoluzione cominciata la scorsa estate, anche perché il rendimento in questa prima parte di stagione non è stato dei migliori.

Il classe 1999 ha rinnovato da poco con i nerazzurri a poco più di 5 milioni di euro netti a stagione e per questo un addio alleggerirebbe anche il monte ingaggi. I rapporti tra le due società sono ottimi e questo potrebbe facilitare un eventuale accordo. L'Inter comunque ha già fatto sapere che si siederà al tavolo delle trattative soltanto per offerte da almeno 60 milioni di euro, cifra che non sembra spaventare il Chelsea, che potrebbe assecondare le richieste della società nerazzurra.

Juventus su Ikoné

La Juventus è alla ricerca di un esterno d'attacco già dalla scorsa estate, come dimostra l'assalto andato a vuoto per Domenico Berardi. I bianconeri ci riproveranno a gennaio ma c'è anche un'alternativa all'italiano che risponde al nome di Jonathan Ikoné. La Fiorentina non lo considera intoccabile e questo potrebbe anche facilitare una eventuale trattativa a stagione in corso.

La valutazione dell'attaccante si aggira sui 15 milioni di euro ma le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino di Arthur, che diventerebbe di proprietà dei viola.