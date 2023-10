Il nome di Juan Foyth continua a rimbalzare in casa Juventus come papabile prossimo rinforzo del reparto difensivo: le alternative a disposizione di Massimiliano Allegri non sono molte, urge dunque irrobustire il reparto, Cristiano Giuntoli ci pensa.

Foyth potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Foyth ha un contratto con il Villareal fino a giugno 2026: è un calciatore versatile in grado di giocare sia come difensore centrale che come terzino sull'out di destra, particolare molto rilevante per lo staff di Cristiano Giuntoli che cerca sia un centrale che possa essere impiegato insieme a Gatti, Danilo, Bremer e Rugani sia un calciatore che sappia agire a destra, laddove fin qui si sono visti solo Timothy Weah (di ruolo) e Weston McKennie (mezzala adattata nel ruolo).

Nel contratto stipulato da Foyth con il Villarreal è presente una clausola da 54 milioni di euro, ma con una cifra tra i 25 e i 30 milioni l'affare potrebbe comunque essere concluso. Non è escluso che la società bianconera tenti però di imbastire un prestito con diritto di riscatto anche perchè i maggiori investimenti dovrebbero concentrarsi sul centrocampo, laddove il club rischia di perdere presto Nicolò Fagioli e Paul Pogba: il primo è finito nello scaldalo scommesse, il secondo è risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa.

Thuram e Diarra, sprint a due e non solo

Quello di Khephren Thuram del Nizza è il nome che intriga di più dalle parti della Continassa: vale tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama attuale, la società ci pensa anche perchè in estate il contratto del fratello dell'interista Marcus sarà ad un solo anno dalla scadenza fissata per giugno 2025.

L'altro nome che piace alla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, che potrebbe lasciare la società francese per circa 20 milioni di euro. Ce ne vorranno tra i 5 e i 10 in più invece per strappare Lazar Samardzic all'Udinese, il suo talento e qualità sarebbero molto utili alla mediana bianconera.

Non è infine tramontato neanche il sogno Domenico Berardi del Sassuolo, ma la valutazione di mercato da 30 milioni di euro non agevola il suo eventuale approdo a Torino (è lo stesso ostacolo che ha impedito alla trattativa di decollare anche la scorsa estate). Nelle ultime ore ha preso quota infine anche l'idea di riportare Federico Bernardeschi in Italia.