Molto presto la Juventus potrebbe perdere Nicolò Fagioli e Paul Pogba: il primo è finito al centro dello scandalo scommesse, il secondo è risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa. In ragione di ciò, Cristiano Giuntoli sta guardando al mercato dei centrocampisti con grande interesse: è stato nelle ultime ore il giornalista sportivo Fabio Santini a Tv Play a fare qualcuno dei nomi su cui starebbe lavorando l'ex dirigente del Napoli già per gennaio.

Il giornalista sportivo Santini ha parlato del possibile arrivo di Khephren Thuram alla Juventus

“Giuntoli sta lavorando su Khephren Thuram. Il suo prezzo è di 40 milioni, ma si sta cercando di capire se si può fare un prestito. Ai bianconeri piace anche molto Koopmeiners, io penso che sarà uno dei crack del Calciomercato di gennaio, attenzione anche alla possibilità di prendere in prestito Partey” ha affermato il giornalista.

Considerato un centrocampista totale che unisce fisicità e abilità tecnica, Thuram è ritenuto un calciatore capace di fare la differenza. Il suo nome è quello che intriga di più dalle parti della Continassa: vale tra i 30 e i 40 milioni di euro ed è uno dei maggiori talenti europei del panorama attuale, la società ci pensa anche perchè in estate il contratto del fratello di Marcus e figlio di Lilian (ex Juventus) sarà ad un solo anno dalla scadenza fissata per giugno 2025.

La Juventus starebbe lavorando anche su altri centrocampisti, su tutti Koopmeiners e Partey

Il secondo nome fatto da Fabio Santini è quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta: è un calciatore certamente forte, di quantità e grande qualità (l'anno scorso 10 gol in Serie A per lui), ma appare come un profilo più in grado di agire sulla trequarti che non sulla linea di centrocampo e la Juventus ha bisogno invece di mezzale pure.

In rosa non ci sono alternative a Locatelli e Rabiot oltre alle possibile defezioni di Fagioli e Pogba cui si faceva cenno in apertura: sotto questo punto di vista Thomas Partey dell'Arsenal, ma anche Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro circa, potrebbero risultare più congeniali.

Non è infine tramontato neanche il sogno che porta a Domenico Berardi del Sassuolo, ma la valutazione di mercato da 30 milioni di euro non agevola il suo eventuale approdo a Torino: il ds neroverde Giovanni Carnevali non ha comunque chiuso del tutto la porta, a Giuntoli il compito di riuscire a tenerla aperta.