Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in arrivo dalla Spagna, il Liverpool potrebbe presentare un'offerta all'Inter nella prossima sessione invernale per Nicolò Barella. A gennaio però, con il campionato e le competizioni europee in corso, apparirebbe quantomeno complicato credere che la società nerazzurra possa prendere in considerazione la sua cessione.

Barella piacerebbe al Liverpool per gennaio, ma è complicata la sua cessione dall'Inter a metà stagione

Barella infatti rappresenta un punto fermo nello spogliatoio dei nerazzurri. Inoltre, per Simone Inzaghi Barella rappresenterebbe un unicum sotto l'aspetto tecnico: nella rosa dei nerazzurri nessuno come il sardo sa abbinare corsa, fiuto del gol e capacità di fermare l'avversario, riproponendosi con rapidità nella metà campo avversaria.

Inoltre, pare remoto che l'Inter si voglia privare di Barella cedendolo al Liverpool in un periodo fitto di impegni come quello di gennaio: la sessione di riparazione invernale infatti si apre e si chiude quando il campionato è in pieno corso di svolgimento e la seconda fase della Champions League, quella a eliminazione diretta, si appresta a ricominciare.

Inter, le cose per Barella potrebbero cambiare in estate se il Liverpool mettesse sul piatto un'offerta da almeno 80 milioni di euro

Se per gennaio l'uscita di Barella dall'Inter apparirebbe quantomeno complicata da realizzarsi, diverso potrebbe essere il discorso per la prossima estate. Il "rosso" di bilancio di cui soffre la società nerazzurra, infatti, non permetterebbe all'ad Giuseppe Marotta di considerare alcun calciatore incedibile e di conseguenza se il Liverpool si presentasse a giugno con un'offerta da 80 milioni di euro, allora la società milanese potrebbe capitolare e valutare di lasciar andare il suo centrocampista numero 23.

In questo caso però, la stessa società milanese avrebbe più tempo rispetto alla sessione di mercato invernale per sostituire Barella con un altro centrocampista di pari livello, senza rischiare nel frattempo di perdere punti in palio per il campionato.