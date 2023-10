Secondo rumor di mercato, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta valutando l'acquisto non solo di un sostituto per Paul Pogba a centrocampo, ma anche di un centrale difensivo. Uno dei giocatori che ha attirato l'attenzione di Giuntoli è Juan Foyth, un elemento importante per il Villarreal che ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Juan Foyth è un centrale argentino di 25 anni che negli ultimi anni ha notevolmente migliorato le sue prestazioni. È noto per la sua versatilità, in quanto può giocare sia nel centro della difesa che come terzino.

Questa flessibilità lo rende un giocatore attraente per molte squadre.

Nonostante il costo elevato del suo cartellino, sembra che la Juventus stia seguendo da vicino Foyth e potrebbe considerare un'offerta per il difensore argentino. La stampa spagnola è convinta che la Juventus potrebbe fare un'offerta nel mercato di gennaio, anche se il prezzo di mercato non agevolerebbe un possibile approdo dell'argentino a Torino.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Juan Foyth

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Juan Foyth. L'argentino del Villareal è diventato un riferimento della difesa spagnola e piace alla società bianconera anche perché può giocare da centrale difensivo o da terzino destro.

Caratteristiche che gli permetterebbero di adattarsi eventualmente anche in una difesa a tre, considerando che la Juventus al momento gioca con questo settore difensivo. La clausola rescissoria da 50 milioni di euro non agevolerebbe però il suo approdo nella società bianconera anche se il Villareal potrebbe accontentarsi di una somma inferiore considerando che ha pagato il cartellino dell'argentino poco meno di 20 milioni di euro.

Nazionale argentino, ha fatto parte della rappresentativa vincitrice del mondiale disputatosi in Qatar a fine 2022. Un investimento importante che garantirebbe esperienza e qualità anche se attualmente l'esigenza principale della società bianconera sembrerebbe essere l'acquisto di un sostituto di Pogba. Fra l'altro con la probabile squalifica del francese la Juventus andrebbe a risparmiare circa 30 milioni di euro sul monte ingaggi, somma che potrebbe aiutare la società bianconera in un eventuale investimento su un centrocampista.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato invernale. A gennaio si valuta l'arrivo di un centrocampista, come precedentemente dichiarato. A tal riguardo si lavora sul mercato francese, sono due i nomi seguiti dalla società bianconera, Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.