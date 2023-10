Dopo un'estate incentrata principalmente sulle cessioni, sembra che la Juventus stia considerando l'idea di aggiungere nuovi volti alla rosa nel Calciomercato invernale. Tuttavia, è improbabile che si vedano grandi investimenti in questa finestra di mercato, con l'attenzione che si concentra più sul raggiungimento della fase a gironi della UEFA Champions League, che garantirebbe risorse finanziarie significative. Proprio in previsione dell'estate uno dei nomi che piacerebbe alla Juve è quello di Andrea Colpani, mediano nato nel 1999 attualmente al Monza.

Colpani ha mostrato una notevole crescita negli ultimi anni ed è noto anche per la sua capacità di trovare la via del gol. Fisicità e qualità per un centrocampista che sarebbe ideale per la Juventus, anche perché potrebbe giocare da mezzala garantendo inserimenti.

Il giocatore Colpani potrebbe approdare alla Juve a giugno

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Colpani. Non sarà però facile convincere il Monza a venderlo, soprattutto nel mercato di gennaio. Per questo la società bianconera potrebbe cercare di definire l'acquisto del giocatore in previsione della stagione 2024-2025 ma molto dipenderà dalla posizione in classifica che avrà la Juventus a gennaio. Se i bianconeri saranno in lotta per i primi posti è probabile che la società bianconera sostenga investimenti importanti, soprattutto se giovani e di qualità.

Non è un caso si parli di un interesse della società bianconera per Khephren Thuram, centrocampista del Nizza in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025 e valutato circa 40 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gennaio la società bianconera potrebbe valutare l'acquisto di Hojbjerg in prestito con obbligo di riscatto dal Tottenham.

La stagione fin qui disputata da Colpani con il Monza

Il centrocampista Colpani ha iniziato la stagione in maniera ideale segnando fino ad adesso 3 gol, in attesa della sfida di campionato con il Sassuolo di questa sera alle ore 18:30. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2028 e la sua valutazione di mercato attuale è di circa 10 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare da qui a giugno se dovesse continuare a crescere ed ad essere decisivo per il Monza.

Cresciuto nell'Atalanta, nel calciomercato estivo del 2019 ha giocato una stagione in prestito al Trapani. Nel calciomercato estivo si è trasferito in prestito di due anni al Monza con riscatto nel 2022 per 9 milioni di euro. Un investimento importante giustificato dalla crescita del giocatore, che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, ovvero davanti alla difesa ma anche centrocampista centrale e trequartista. La società bianconera valuta il suo acquisto anche perché italiano e giovane.