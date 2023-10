La Juventus pensa già al mercato da portare avanti durante il Calciomercato invernale. Come scrive l'esperto di mercato Ekrem Konur la società bianconera starebbe valutando l'acquisto a gennaio del centrale difensivo dell'Atletico Madrid Mario Hermoso. Lo spagnolo è un mancino e quindi e potrebbe adattarsi come centrale della difesa a tre ma anche in una quattro, avendo già giocato anche da terzino sinistro.

Mario Hermoso è in scadenza di contratto con la società madrilena a giugno, di conseguenza arriverebbe a Torino a un prezzo vantaggioso nel calciomercato invernale.

Mario Hermoso potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate da Ekrem Konur la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Mario Hermoso già nel mercato di gennaio. Lo spagnolo è seguito dalla società bianconera già da tempo, fino a qualche giorno fa si parlava di un suo possibile arrivo a parametro zero dalla stagione 2024-2025, essendo a scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno. Però la società bianconera potrebbe anche anticipare l'arrivo nella sessione invernale per facilitarne l'ambientamento, in previsione anche di una probabile partenza a fine stagione di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno.

Il 28enne attualmente sta giocando spesso da titolare nell'Atletico Madrid: in questa stagione finora ha disputato otto partite nel campionato spagnolo e due in Champions League.

Nonostante questo potrebbe lasciare la società spagnola, anche perché a gennaio l'Atletico Madrid potrebbe monetizzare dal cartellino, cosa che sarebbe invece impossibile successivamente, avendo il contratto in scadenza a giugno.

Il resto mercato della Juventus

Come recentemente dichiarato dal Football Director Cristiano Giuntoli della società bianconera da qui a gennaio sarà valutata l'esigenza di investire o meno sul mercato.

La Juventus dovrebbe in particolare valutare rinforzi a centrocampo, soprattutto in vista della lunga assenza di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. A tal riguardo uno dei preferiti della società bianconera sarebbe Khephren Thuram, giocatore del Nizza in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese. Piace anche Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera aveva valutato anche nel recente calciomercato estivo.

Per quanto riguarda il settore avanzato circola l'ipotesi di un rientro anticipato di Matias Soulé dopo l'inizio di stagione positivo in prestito al Frosinone, dove ha già segnato due gol.