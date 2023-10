"La Juventus pensa ad Arthur per sostituire Fagioli. Muro della Fiorentina": questo il post pubblicato su X dal giornalista sportivo Graziano Campi, con il club bianconero che starebbe dunque pensando al rientro del brasiliano alla base data l'emergenza venutasi a creare a centrocampo.

Al di là della fattibilità o meno dell'operazione, appare chiaro come la società si muoverà in modo importante sul mercato di gennaio: l'imminente defezione di Paul Pogba - risultato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - e quella ormai ufficiale di Nicolò Fagioli, autodenunciatosi alla Procura FIGC nell'ambito del caso scommesse illegali e squalificato dai campi per 7 mesi, impongono allo staff di Cristiano Giuntoli di agire con decisione alla ricerca di rinforzi.

La Juventus starebbe valutando il ritorno di Arthur Melo a gennaio

La Juventus ha ceduto Melo alla Fiorentina a titolo temporaneo in prestito fino al 30 giugno 2024, con un pagamento di due milioni più bonus e diritto di riscatto da parte della Fiorentina fissato a 20 milioni di euro pagabili in tre esercizi. L'accordo è dunque valido per un anno e senza il consenso della Fiorentina, che ad oggi, date le buone prestazioni fornire dallo stesso Melo non vorrebbe privarsene, l'operazione non andrà in porto.

E se per gennaio il club starebbe valutando anche un altro rientro anticipato, quello di Matias Soulé dal Frosinone, è a centrocampo che il club si muoverà con determinazione. I profili maggiormente attenzionati sono quelli di Khephren Thuram del Nizza, di Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, e di Lazar Samardzic dell'Udinese: sarebbe proprio il serbo della società dei Pozzo ad essere oggi in pole, con i primi contatti che sarebbero già stati avviati tra l'entourage del calciatore (in primis il padre) e lo staff di Giuntoli.

Yildiz e Iling come mezzali, Allegri studia le mosse

Nell'attesa che apra il mercato invernale, Massimiliano Allegri studia comunque delle alternative per sopperire alle assenze: è notizia delle ultime ore che l'allenatore livornese sarebbe intenzionato a provare nel ruolo di mezzali Iling-Junior e Kenan Yildiz, che proprio oggi sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

A loro l'ex allenatore del Milan chiederà probabilmente un sacrificio per i prossimi mesi: nelle loro posizioni originarie i due calciatori sono al momento chiusi (Iling nella fascia sinistra da Kostic e Cambiaso, Yildiz in attacco da Chiesa e Kean), ma nel ruolo di mezzali potrebbero dire la propria in un campionato in cui la Juventus tornerà ad attingere ai propri giovani talenti per affrontare le vicende extracampo.