La Juventus ha iniziato la stagione in maniera ideale, almeno per quanto riguarda la classifica. Terza a 17 punti, a -4 dal Milan primo, non sono mancate però critiche al gioco della squadra bianconera, in particolar modo a Massimiliano Allegri. Nonostante questo però il tecnico continua ad avere la fiducia della società bianconera, le parole di John Elkann durante la presentazione della nuova sala trofei della Juventus (l'amministratore delegato della Exor ha dichiarato che spera che Allegri possa contribuire a raccogliere nuovi trofei) lascierebbero intendere che la volontà della società bianconera è quella di continuare con il tecnico livornese.

Le recenti indiscrezioni di mercato parlano di un rapporto ottimale fra il tecnico Massimiliano Allegri e il Football Director della società bianconera che potrebbe agevolare un prolungamento di contratto dell'allenatore. Come è noto l'attuale intesa contrattuale fra Allegri e società è in scadenza a giugno 2025. Inevitabile come, se l'obiettivo è continuare con Allegri anche nella stagione 2024-2025, la società bianconera dovrà offrire un prolungamento di contratto di almeno un'altra stagione.

Il tecnico della Juventus Allegri potrebbe prolungare al sua intesa contrattuale

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di prolungare il contratto di Massimiliano Allegri.

La sua intesa contrattuale è in scadenza di contratto a giugno 2025 e l'inizio della stagione della Juventus potrebbe agevolare una sua conferma anche nella stagione 2024-2025. Tutto dipenderà da questa annata calcistica, con Cristiano Giuntoli che ha dichiarato che l'obiettivo minimo rimane la Champions League. Il Football Director della società bianconera potrebbe aiutare il tecnico a supportare le ambizioni di chi vuole la Juventus in lotta anche per il campionato.

Considerando la squalifica confermata di Pogba è probabile che arrivi una mezzala d'inserimento. I nomi che piacciono alla società bianconera sono diversi: si va dall'esperienza di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, ai giovani francesi Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza. Non è da scartare la possibilità di un investimento nel settore avanzato.

Non un è un caso che la Juventus abbia provato ad acquistare Domenico Berardi nel recente Calciomercato estivo.

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza

La Juventus dovrà valutare il futuro professionale di Rabiot e Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale di una o due stagioni Manuel Locatelli, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per quanto riguarda invece Federico Chiesa si parla di un'intesa già raggiunta con la società bianconera per un contratto fino a giugno 2028 a 1,4 milioni di euro a stagione.