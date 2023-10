Nelle scorse ore l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato alla Gazzetta dello sport della favorita per vincere lo scudetto in questa annata, ponendo davanti a tutte le altre la Juventus di Massimiliano Allegri. Diverso invece è stato il pensiero dell'ex tecnico Gigi Cagni, che ai microfoni di Juventusnews24 ha collocato i bianconeri un gradino sotto rispetto alle rivali lombarde.

Marotta dichiara la sua favorita per lo scudetto: 'È la Juventus, non giocare le coppe europee è un vantaggio enorme'

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello sport e parlando della squadra favorita per lo scudetto ha nominato la Juventus senza troppi giri di parole: "Ho vinto il mio primo scudetto a Torino con Antonio Conte senza impegni europei.

L’esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con campionato e Coppa Italia è un vantaggio. Ecco perché dico che la Juve è la favorita per lo scudetto. Se sei all’Inter, però, devi essere ambizioso, l’asticella deve essere alta. Dico no all’eccesso di prudenza e di umiltà. Noi ci dobbiamo credere".

Marotta, parlando poi della sua Inter, ha sottolineato come la squadra nerazzurra si senta ancora più forte dello scorso anno grazie ai risultati ottenuti nella scorsa Champions League. La volontà della società milanese, secondo l'amministratore delegato, sarebbe quella di accontentare i tifosi che sognano la vittoria del tricolore e la conseguente assegnazione della seconda stella sul petto.

Marotta, parlando poi dei conti dell'Inter ha evidenziato come il suo scopo sia quello di mantenere alta la competitività della rosa, abbassandone i costi. Questo, per l'ad nerazzurro non comporterebbe una diminuzione del monte ingaggi, il quale non potrà mai andare al di sotto di una certa somma vista l'importanza del club.

Cagni: 'È giusto che i bianconeri lottino per uno dei primi 4 posti e se si qualificassero in Champions sarebbe un gran risultato'

Della lotta scudetto e di quello che potrebbe essere il ruolo della Juventus ha parlato anche l'ex tecnico Gigi Cagni ai microfoni di Juventusnews24: "Ad oggi gli organici importanti li hanno Inter, Napoli e Milan.

E sono loro che si lotteranno lo scudetto. La Juve è terza con merito e, se a gennaio migliorerà il suo organico, non avendo le coppe, è giusto che lotti per un posto in Champions League. Per i bianconeri, per come sono oggi, raggiungere la qualificazione in Champions sarebbe un grande risultato".

Cagni, in vista della sfida di campionato che attenderà la Juventus con il Milan, ha poi parlato dei rossoneri, sottolineando come la squadra di Stefano Pioli abbia sostituito diversi elementi aggiungendo alla rosa tutti calciatori validi.