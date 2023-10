L'Inter si starebbe guardando intorno alla ricerca di un portiere di livello che nel 2024 possa giocarsi la maglia da titolare con Yann Sommer e il nome in cima agli obiettivi sarebbe quello di Alex Meret, che al Napoli non pare incedibile. Intanto il Milan potrebbe bussare alle porte della Juventus nelle prossime sessioni di Calciomercato. I rossoneri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Samuel Iling-Junior, che alla Juventus è relegato in panchina da Filip Kostic e Andrea Cambiaso.

Inter, in porta piacerebbe Meret

L'Inter potrebbe muoversi sul mercato tra i pali alla fine di questa stagione, nonostante la "rivoluzione" già fatta la scorsa estate.

Il nome che piacerebbe ai nerazzurri è quello di Alex Meret, che al Napoli non sembrerebbe essere intoccabile. L'estremo difensore piace molto a Ausilio e Marotta anche per il fatto che è italiano, situazione che permetterebbe di proseguire quel processo di "italianizzazione" della rosa cominciato qualche mese fa, con l'obiettivo di creare uno zoccolo duro che possa essere utile anche alla Nazionale di Luciano Spalletti.

Meret non sta vivendo un momento semplice, essendo finito nel mirino della critica per qualche incertezza nel match perso dal Napoli per 3-1 in casa contro la Fiorentina. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, ma gli azzurri potrebbero esercitare l'opzione per rinnovare per un altro anno ed evitare di perderlo a parametro zero.

A prescindere da ciò, però, la trattativa potrebbe andare in porto anche con una valutazione intorno ai 10 milioni di euro, con l'Inter che potrebbe provare a mettere sul piatto il cartellino di Marko Arnautovic, soprattutto se dovesse essere ceduto Osimhen, con l'austriaco che andrebbe a fare il vice della prima punta, ossia di Raspadori o Simeone.

Il Milan sarebbe interessato a Iling-Junior

Il Milan avrebbe chiesto alla Juventus informazioni su Iling-Junior, che non sembra essere ritenuto incedibile visto che in quel ruolo Allegri sta alternando Filip Kostic e Andrea Cambiaso. Proprio per questo anche il giocatore potrebbe spingere per la cessione facilitando l'eventuale accordo tra i due club.

Le due società starebbero pensando a uno scambio con l'inglese che approderebbe in rossonero, mentre invece a Torino arriverebbe il difensore Pierre Kalulu, che vuole essere titolare ma a Milano è chiuso da Malick Thiaw e Fikayo Tomori.