In questi giorni, la Juventus ha cominciato a preparare la partita contro il Milan del 22 ottobre. La situazione che più tiene in ansia il club bianconero è quella di Federico Chiesa. Da quando ha lasciato Coverciano per ritornare a Torino, il numero 7 juventino ha sempre lavorato a parte, svolgendo sedute personalizzate: nonostante non abbia nessuna lesione muscolare continua a non sentirsi al meglio. Adesso mancano pochi giorni al match contro il Milan e le speranze che possa recuperare sono in calo. Infatti, fino ad ora, Chiesa non ha mai lavorato in gruppo e dunque sembra altamente improbabile che possa essere titolare.

Al massimo, se il numero 7 juventino dovesse tornare ad allenarsi con i compagni nelle giornate del 20 e del 21 ottobre, potrebbe partire dalla panchina.

Buone notizie per Vlahovic

La buona notizia per la Juventus, però, arriva da Dusan Vlahovic. Il serbo ha sfruttato la pausa per recuperare dalla lombalgia che gli ha impedito di essere in campo nei match contro Atalanta e Torino: adesso sta bene e dalla fine della scorsa settimana lavora regolarmente in gruppo, dunque sarà titolare contro il Milan.

Resta, invece, da capire chi giocherà al suo fianco. L’opzione Federico Chiesa è quasi da scartare, perciò insieme al serbo potrebbe esserci uno fra Moise Kean e Arek Milik. La decisione finale Allegri la prenderà solo a poche ore dalla gara contro il Milan.

Anche in difesa la Juventus deve fare i conti con delle defezioni. Oltre ad Alex Sandro mancherà anche Danilo. Al posto del capitano della Juventus giocherà Daniele Rugani. A completare la difesa ci saranno Federico Gatti e Gleison Bremer. Infatti, sembra difficile che Allegri cambi modulo per passare a una retroguardia a quattro.

Per quanto riguarda il centrocampo la situazione non è delle migliori vista la squalifica di Nicolò Fagioli e la sospensione per doping di Paul Pogba. Per questi motivi, è possibile che Weston McKennie torni a occupare il ruolo di mezzala e di conseguenza Timothy Weah possa essere il titolare sulla corsia di destra.

Rabiot capitano al posto di Danilo

Questa estate, Massimiliano Allegri aveva spiegato che i vice capitani della Juventus sono Adrien Rabiot e Alex Sandro. Per la gara contro il Milan, i gradi di guida della squadra finiranno sul braccio del francese, vista la contemporanea assenza dei due difensori brasiliani.

Rabiot, in questi anni, ha scalato le gerarchie e ormai per Allegri è un elemento fondamentale sia in campo che fuori e adesso si appresta anche a indossare la fascia di capitano.