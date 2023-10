Secondo le ultime di mercato, la Lazio starebbe ritardando nel cercare di instaurare un dialogo per il rinnovo con gli agenti di Mattia Zaccagni, esterno offensivo che andrà in scadenza nel 2025. Questo, avrebbe attratto le attenzioni della Juventus, che seguirebbe con particolare attenzione l'evolversi della vicenda in casa biancoceleste. Inoltre la "Vecchia Signora" avrebbe messo nel mirino Andra Colpani, trequartista del Monza che piacerebbe anche a Roma ed Inter.

Zaccagni e la Lazio sono distanti dal rinnovo di contratto, la Juventus segue la vicenda e si prepara all'assalto del calciatore

La Lazio e l'entourage di Mattia Zaccagni ad oggi sarebbero ancora molto distanti dal trovare un accordo per rinnovare il contratto dell'esterno romagnolo e indiscrezioni vicine a Formello testimonierebbero uno scarso interesse sull'argomento del presidente Claudio Lotito. Questo, se si considera che Zaccagni andrà in scadenza con i biancocelesti nel 2025, potrebbe essere determinante nella prossima estate, quando il calciatore classe '95 si troverà ad un solo anno dal termine del suo legame lavorativo con la società capitolina. La Juventus, che a giugno potrebbe dare la caccia ad un esterno da inserire in rosa per dare quel ricambio di qualità a Federico Chiesa, starebbe dunque osservando con attenzione lo sviluppo della vicenda in casa Lazio.

Qualora la situazione Zaccagni restasse immutata, allora il club bianconero potrebbe presentarsi a Formello dal presidente Lotito facendo leva sulle condizioni contrattuali dell'esterno offensivo da Cesena per impostare una trattativa economica certamente a ribasso rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni di Zaccagni.

Juventus, oltre a Zaccagni per l'attacco piacerebbe anche Colpani: sul trequartista del Monza ci sarebbero anche Inter e Roma

Oltre a Zaccagni la Juventus seguirebbe altri profili per potenziare il proprio reparto offensivo e tra questi ci sarebbe anche Andrea Colpani. Il classe '99 attualmente in forza al Monza, piacerebbe da tempo al direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli che lo seguirebbe già dai tempi in cui lavorava per il Napoli.

L'ad della compagine lombarda Galliani, intercettato da alcuni giornalisti nelle scorse ore, ha parlato del futuro di Colpani dicendo: "Non ho mai parlato di Colpani con nessuno e gli abbiamo prolungato il contratto per 5 anni. Giuro su dio che non c'è nessuna prenotazione". Una dichiarazione, quella di Galliani, che blinderebbe Colpani per la prossima sessione di rafforzamento invernale ma che lascerebbe aperto uno spiraglio per la sua cessione nelle successive finestre di mercato. Oltre alla Juventus, su Colpani avrebbero comunque messo il loro sguardo anche l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di José Mourinho,