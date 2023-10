Vanno incrementandosi le indiscrezioni sul conto di Matthijs de Ligt: sei i match disputati in questo inizio di stagione dal centrale difensivo, gran parte dei quali però entrando dalla panchina nonostante l'allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel continui a dire che l'ex Ajax meriterebbe di giocare.

Alla luce di una situazione in cui il centrale è finito ai margini del progetto tecnico bavarese, il futuro di de Ligt potrebbe essere lontano da Monaco, che pagò qualcosa come 77 milioni di euro per portarlo via da Torino: proprio a Torino allora potrebbe essere il futuro del difensore centrale, che potrebbe rientrare agli ordini di Massimiliano Allegri con Weston McKennie che farebbe il percorso inverso.

La Juventus valuterebbe lo scambio di mercato con il Bayern che riguarderebbe McKennie e de Ligt

L'idea che va prendendo corpo potrebbe essere uno scambio di prestiti fra la Juventus e il Bayern Monaco: Weston McKennie ha già esperienza nel campionato tedesco (la società bianconera lo ha acquistato nel 2020 dallo Schalke 04) e potrebbe essere una risorsa utile per il Bayern che sta cercando soluzioni a centrocampo.

De Ligt non sta vivendo un momento positivo al Bayern Monaco, solo due i match da titolare e tante troppe panchine, oltre a qualche problema fisico che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime due partite. La Juventus ha numericamente bisogno di un centrale di difesa ma ha trovato in McKennie un'ottima risorsa: in questo inizio l'ex Leeds sta giocando esterno di destra con buoni risultati, con Weah che nei piani tattici estivi del club avrebbe dovuto giocare titolare relegato in panchina.

Andrà dunque considerato se Allegri darà o meno il suo benestare all'affare.

Gli interventi sulla mediana

Oltre alla difesa, dove al momento oltre a Danilo, Gatti e Bremer Allegri può contare solo su Rugani in attesa del rientro di Alex Sandro, lo staff di Cristiano Giuntoli potrebbe cercare di inserire in rosa un nuovo centrocampista, soprattutto se fosse confermata la positività al testosterone rilevata a proposito di Paul Pogba a fine agosto.

A tal riguardo soni due i nomi che piacciono alla società bianconera, entrambi protagonisti nel campionato francese, Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza: il primo costa 20 milioni di euro circa, il secondo andrà in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese e attualmente viene valutato circa 40 milioni di euro.