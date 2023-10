Il Newcastle starebbe ragionando su un possibile innesto nel mercato di gennaio per rinforzare la squadra, recentemente rimasta orfana a centrocampo di Tonali, recentemente squalificato. I Magpies avrebbero messo nel mirino il centrocampista dell' Inter Nicolò Barella, ma per arrivare al giocatore servirebbe un'offerta monstre, che i nerazzurri dovrebbero comunque rifiutare in ogni caso nel mercato invernale e anche in futuro, poichè l'intenzione sarebbe quella di trattenere a tutti i costi il centrocampista sardo, cardine del progetto tecnico dell'allenatore Simone Inzaghi.

L'idea del Newcastle a centrocampo: Nicolò Barella dall'Inter a gennaio

Il centrocampista dell'Inter, Nicolo Barella, sarebbe nuovamente nel mirino del Newcastle United; infatti già durante la scorsa estate il club inglese aveva tentato di strappare il giocatore sardo all'Inter con un'offerta di 60 milioni di euro, la quale era stata rifiutata senza esitazioni dai nerazzurri.

Le cose sembrano essersi evolute e a breve il Newcastle potrebbe essere tentato di fare un nuovo approccio per lui; tuttavia per convincere l'Inter a cedere uno dei suoi giocatori chiave, sarebbe necessaria un'offerta veramente allettante, specialmente considerando che Barella è ora valutato tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

I Magpies vorrebbero muoversi già nel mercato di gennaio, per coprire le assenze a centrocampo, ma per la finestra di trasferimenti invernale sembrerebbero esserci diverse complicazioni per un buon esito dell'affare.

La possibile risposta dell'Inter alle avances per Barella

Secondo alcune fonti da Appiano Gentile una possibile offerta monstre, vicina ai 90 milioni di euro, potrebbe anche non bastare per convincere la società di Viale della Liberazione, in quanto i piani della dirigenza nerazzurra sarebbero quelli di provare in tutti i modi a trattenere il calciatore e costruire su di lui la squadra del futuro.

Tantomeno la squadra di mister Inzaghi vorrà privarsi di un elemento del genere a campionato in corso.

Nonostante l'inizio di stagione altalenante, Nicolò Barella rimane uno dei giocatori più importanti e rappresentativi dell'Inter; è anche stato nominato vice capitano della squadra. Inoltre è stato l'unico italiano ad essere nominato tra i 30 migliori giocatori candidati per il Pallone d'Oro 2023, piazzandosi 27° nella classifica finale diffusa nella serata del 30 ottobre, dove a trionfare è stato per l'ottava volta Lionel Messi.