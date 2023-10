La Juventus è pronta a puntare su Matias Soulé, per il quale si parla di prolungamento di contratto fino a giugno 2028. Difficile però che l'argentino lasci in anticipo il Frosinone a gennaio, più probabile che finisca la stagione nella società laziale per giocarsi poi una maglia da titolare alla Juventus nella stagione 2024-2025.

Si sta parlando molto di Lazar Samardzic e del suo possibile approdo a Torino già nel calciomercato invernale, altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Domenico Berardi ma, come dichiarato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il Sassuolo continua a chiedere 35 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

"Sassuolo chiede € 30-35M per vendere Mimmo Berardi. Il prezzo è considerato troppo alto da Juventus, che ha deciso di puntare su Matias Soulè in quel ruolo". Questo il post pubblicato da Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale di X. Secondo il giornalista sportivo la società bianconera sarebbe pronta a puntare sul giocatore argentino, non solo per il grande inizio di stagione al Frosinone, ma anche perché il Sassuolo valuta Berardi una somma di circa 35 milioni di euro. Difficile però che Soulé lasci il Frosinone già a gennaio, probabile che finisca la stagione con la società laziale per poi ritornare alla Juventus.

Si parla anche di prolungamento di contratto per il francese fino a giugno 2028. Segnale evidente di fiducia della società bianconera nei confronti di Matias Soulé, e di un progetto sportivo bianconero sempre più valorizzato da giovani di qualità. A tal proposito sarebbe vicino anche il prolungamento di contratto di Nicolò Fagioli fino a giugno 2028.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio. L'esigenza principale rimane quella di rinforzare il centrocampo considerando le squalifiche di Fagioli e Pogba. A tal riguardo si parla dell'arrivo di uno o due giocatori per il settore, molto dipenderà da dove si troverà la squadra bianconera in classifica a gennaio.

Fra i giocatori valutati dalla società bianconera ci sarebbero Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, che la Juve aveva valutato nel recente calciomercato estivo. La valutazione di mercato del giovane centrocampista francese di 19 anni è di 20 milioni di euro.