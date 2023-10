La dirigenza sportiva dell'Inter avrebbe messo nel mirino un nuovo nome per il centrocampo della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi, si tratterebbe del centrocampista portoghese Fabio Carvalho, attualmente in prestito al Lipsia ma di proprietà del Liverpool.

I nerazzurri starebbero ragionando su un possibile assalto al giocatore per provare ad inserire sulla mediana un profilo che sappia inserirsi in fase offensiva ma anche difendere all'occorrenza.

La dirigenza nerazzurra avrebbe adocchiato anche un altro profilo nelle ultime ore, si tratterebbe del centrocampista del West Ham Tomas Soucek.

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio sarebbe in queste ore in trasferta per seguire da vicino il talento della Repubblica Ceca, con l'intenzione di provare a convincere il giocatore a trasferirsi in futuro a Milano a parametro zero.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Fabio Carvalho dal Liverpool

Come dimostrato dal tentativo di acquisire Lazar Samardzic nella scorsa estate, i nerazzurri, su richiesta esplicita dell'allenatore Simone Inzaghi, sarebbero alla ricerca di una mezzala di inserimento che possa dare il ricambio a Mkhitaryan, Barella e Frattesi nelle tre competizioni che i nerazzurri affrontano durante la stagione.

Per coprire il ruolo, la dirigenza dell'Inter avrebbe messo nel mirino Fabio Carvalho, centrocampista portoghese di inserimento in prestito al Lipsia dal Liverpool.

Il giocatore sarebbe stato mandato in prestito dal club inglese proprio per farsi le ossa come possibile futuro titolare: il suo valore di mercato sarebbe almeno di 15 milioni di euro, cifra che sembrerebbe abbordabile per i nerazzurri con l'intento di provare un affondo nella prossima estate.

Carvalho potrebbe essere quella mezzala tanto richiesta da Simone Inzaghi, dato che l'ex Fulham fa del dribbling una delle sue armi migliori creando superiorità numerica nella metà campo avversaria.

Non solo Carvalho, l'Inter monitora anche Soucek

Nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero virato anche su un ulteriore profilo per il centrocampo, che sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Si tratterebbe del centrocampista ceco Tomas Soucek, che andrà in scadenza di contratto con il West Ham nella prossima estate: secondo le ultime indiscrezioni potrebbe non rinnovare e pertanto partire a parametro zero.

L'Ad dell'Inter avrebbe già opzionato il giocatore, che potrebbe unirsi alla schiera di colpi a parametro zero realizzati dai nerazzurri negli ultimi anni, tra cui Calhanoglu, Thuram e lo stesso Mkhitaryan.