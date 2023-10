L'Inter studia le strategie di mercato per la prossima estate. Marotta e Ausilio avrebbero messo nei radar Giacomo Bonaventura, come erede di Mkhitaryan, che a fine stagione potrebbe salutare il club nerazzurro. Gli agenti di Denzel Dumfries nelle prossime ore dovrebbero giungere nella sede nerazzurra per discutere del rinnovo del terzino olandese, che avrebbe già manifestato la volontà di voler restare a Milano. A gennaio potrebbe arrivare un rinforzo in attacco, il nome caldo sarebbe quello di Taremi, attaccante iraniano di proprietà del Porto, che andrebbe ad aggiungere qualità al reparto d'attacco della squadra allenata da Simone Inzaghi, inoltre permettere a Lautaro Martinez di poter rifiatare, visto che gli impegni tra campionato, Champions e Coppa Italia saranno tanti, e soprattutto dispendiosi a livello di energie fisiche.

Bonaventura come colpo a zero a giugno

In Giacomo Bonaventura l'Inter avrebbe individuato l'erede perfetto di Mkhitaryan. L'intelligenza tattica dell'attuale calciatore della Fiorentina sarebbe molto congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il centrocampista della nazionale italiana, nel giugno del 2024 andrà in scadenza con la viola, pertanto durante la finestra estiva di Calciomercato potrebbe arrivare a Milano a parametro zero. Tuttavia l'intenzione di Mkhitaryan sarebbe quella di restare all'inter almeno per un'altra stagione, ma in caso di offerte rilevanti, il club nerazzurro potrebbe prendere in considerazione l'opzione cessione.

Dumfries vicino al rinnovo con l'Inter

Nelle prossime ore gli agenti di Denzel Dumfries dovrebbero arrivare a Milano per trattare il rinnovo del talentuoso terzino olandese, al quale l'Inter avrebbe intenzione di prolungare il contratto.

L'ex Psv Eindhoven, che molto bene sta facendo con la maglia nerazzurra in questa stagione, potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con l'Inter fino al 2027. Inzaghi lo ritiene fondamentale sulla catena di destra nel suo 3-5-2.

Inter, idee Taremi a gennaio per rinforzare l'attacco nerazzurro

Nella finestra invernale di calciomercato l'Inter potrebbe fare un tentativo per portare all'ombra del Duomo, Taremi, attaccante iraniano con il fiuto del gol.

Il Porto non lo ritiene incedibile, pertanto la fumata bianca potrebbe arrivare piuttosto in fretta. Taremi permettere di far rifiatare un po' Lautaro Martinez. Del resto gli impegni stagionali dell'Inter nella seconda parte di stagione saranno tanti, e soprattutto dispendiosi a livello di energie. Taremi potrebbe eventualmente giocare in coppia con Thuram, diventato titolare inamovibile sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi.