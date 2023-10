Juventus e Inter iniziano già a pensare alle prossime mosse per il mercato estivo. I due top club italiani guardano con grande attenzione ai talenti del calcio europeo ma anche italiano. In particolare, le due società starebbero osservando con grande attenzione la crescita di Andrea Colpani, ormai diventato un elemento fondamentale del Monza targato Raffaele Palladino.

Juve-Inter, sfida per Colpani e Thuram

Dopo una stagione di adattamento alla Serie A, il 24enne trequartista si è subito ritagliato uno spazio importante nel Monza, diventando una pedina fondamentale nel 3-4-2-1 di Palladino.

Le sue prestazioni, condite da quattro reti in questo inizio di stagione, non sono passate inosservate con Juventus ed Inter che si starebbero già muovendo per accaparrarsi le sue prestazioni già a giugno. La Juventus vuole aumentare il tasso qualità della trequarti e per questo valuta delle alternative importanti, fra cui Domenico Berardi, mentre l'Inter vuole ampliare le scelte nel reparto offensivo così da regalare possibili alternative tattiche al tecnico Simone Inzaghi, così da essere sempre più competitiva in Italia ma anche in Europa. Il Monza al momento non ha intenzione di cedere il suo gioiello e solo di fronte a un'offerta monstre, potrebbe prendere in considerazione un addio in estate.

La sfida Juventus-Inter non è solo per Colpani. Infatti, le due società potrebbero scontrarsi su un altro giocatore di talento ovverto Khephren Thuram che si sta ritagliando un grande spazio nel Nizza. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ma sia bianconeri che nerazzurri dovranno fare i conti con la richiesta del club francese che si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Juve, Hojbjerg per la mediana. Inter, possibile tentativo per Taremi a gennaio

Oltre ai possibili colpi estivi, Juventus e Inter lavorano anche per rinforzare la rosa già a gennaio così da poter lottare fino alla fine per lo Scudetto.

La Juve è alla ricerca di un centrocampista che potrebbe rispondere al nome di Pierre-Emile Hojbjerg, non più intoccabile nel Tottenham.

La Vecchia Signora vorrebbe provare a intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una richiesta che però va a scontrarsi con la volontà degli Spurs di cedere eventualmente il calciatore solo a titolo definitivo attorno ai 30 milioni di euro.

Anche l'Inter non sta a guardare e viste le condizioni fisiche non perfette di Marko Arnautovic, potrebbe ritornare su Taremi del Porto che sta continuando ad offrire gol e prestazioni con la maglia dei Dragoni. I nerazzurri potrebbero provare un nuovo tentativo a gennaio, mettendo sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per convincere il club portoghese.