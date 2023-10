La direzione sportiva della Juventus starebbe considerando un nuovo profilo per l'attacco ed il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Jadon Sancho, esterno offensivo del Manchester United; sul giocatore ci sarebbe però anche il Chelsea, che potrebbe anticipare i bianconeri avendo maggiore disponibilità economica nel breve periodo.

La Juventus infatti starebbero studiando una formula per convincere il club inglese con l'idea di proporre un prestito con diritto di riscatto.

Jadon Sancho dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto, difficile ma non impossibile

Dato il rapporto teso con l'allenatore Ten Hag e una situazione non ottimale nello spogliatoio dei Red Devils, l'attaccante esterno del 2000, fuori rosa da diverse settimane, sembra pronto a lasciare il Manchester United; sul giocatore ci sarebbe l'interesse della Juventus, che starebbe ipotizzando di proporre un prestito con diritto di riscatto. Barcellona e Borussia Dortmund, in prima fila fino a poche settimane fa, sembrerebbero essersi defilate, ed è su questo che punterebbe Cristiano Giuntoli.

Il Ds bianconero non è disposto a partecipare ad aste, vorrebbe dunque fare leva sulla volontà delle parti di separarsi ottenendo in tal modo un sensibile sconto sulla valutazione dell'esterno inglese, il cui cartellino costa attorno ai 70 milioni di euro.

Difficile dunque convincere i Reds ad accettare un prestito ma non impossibile considerato appunto che lo United potrebbe non voler mantenere in rosa un elemento scontento che guadagna tra l'altro 20 milioni l'anno: e qui si arriva all'altro grande scoglio dell'operazione perchè se Sancho deciderà davvero di abbracciare la causa bianconera dovrà rinunciare a parecchio del suo attuale cachet.

Più che un'affare al momento sembra un puzzle, a Cristiano Giuntoli il compito di unire tutti i pezzi.

Saudi Pro League e Chelsea, le alternative ad oggi per Sancho non mancherebbero

Se è vero che Barca e Bourussia Dortmund, come accennato in apertura, si sarebbero defilate, su Sancho non si registra solo l'interesse della Juventus ma anche di almeno altre due realtà.

Da una parte i club della Saudi Pro League, che non avrebbero problemi ad accontentare il Manchester United e il giocatore stesso che potrebbe anche vedersi aumentare l'attuale ingaggio da oltre 20 milioni, dall'altra il Chelsea, che potrebbe far rientrare Sancho nelle miriadi di spese folli degli ultimi tempi.

Le ultime indiscrezioni vorrebbero un entourage, quello dell'esterno, poco propenso a considerare offerte al di fuori dei confini europei, quella del Chelsea, proprio per l'enorme disponibilità economica, appare dunque ad oggi la soluzione più probabile. La Juventus in definitiva seguirà l'evolversi degli eventi e proverà ad inserirsi qualora non dovessero arrivare offerte concrete.