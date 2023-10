L'ex portiere del Crotone Gianmarco Crespi, svincolatosi ad agosto dai calabresi, è pronto a tornare in campo: l'estremo difensore ha infatti siglato un accordo con la Juventus Next Gen, formazione con la quale aveva disputato la seconda metà della scorsa stagione, prima di far ritorno a Crotone per fine prestito e mancato riscatto.

Crotone e Crespi, una strana storia

Il legame tra il Crotone e Gian Marco Crespi non è mai decollato. Il calciatore, arrivato a titolo definitivo dal Gozzano, è stato a lungo uno degli elementi più attesi da parte della tifoseria rossoblù.

Il poco spazio trovato in squadra ha però portato il portiere ad essere ceduto in prestito: prima alla Pistoiese, dove ha totalizzato 15 presenze, successivamente al Picerno, esperienza che lo ha portato a disputare 17 gare. La scorsa stagione Gian Marco Crespi era stato ceduto nel mercato di gennaio alla Juventus Next Gen con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nonostante il buon rendimento, però il calciatore ha fatto ritorno in Calabria, rescindendo poi in estate pure il suo contratto con gli squali.

Crespi riparte dai bianconeri

Dopo qualche mese di stop, Gian Marco Crespi ripartirà dai bianconeri e dal campionato di Serie C. Il calciatore ha infatti siglato un contratto annuale con la Juventus Next Gen.

Il portiere è considerato un elemento di prospettiva e lo scorso anno era stato anche convocato in prima squadra dei bianconeri dal tecnico Massimiliano Allegri per una gara di Europa League, prima dell'infortunio alla spalla sinistra che gli ha fatto concludere la stagione anticipatamente.

Proprio questo infortunio ha fatto propendere il Crotone per la rescissione del contratto, un problema fisico che ora sembra essere superato e che porterà il portiere a tornare a giocare.

I bianconeri in estate non avevano riscattato Crespi

Per continuare a vestire il bianconero la Juventus Next Gen avrebbe dovuto pagare in estate al Crotone una clausola di circa un milione di euro, una cifra però ritenuta elevata dalla Vecchia Signora. Da qui la decisione da parte del club bianconero di rimandare il calciatore a Crotone.

Ma le incertezze legate all'infortunio alla spalla e una rosa sovraffollata ha portato il Crotone a separarsi dal calciatore.

Ora per Gian Marco Crespi ci sarà quindi una seconda possibilità a Torino, anche alla luce dell'emergenza portieri che si è venuta a creare tra le fila della seconda squadra della Vecchia Signora nelle ultime settimane.