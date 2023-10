Alcuni top club della Premier League avrebbero messo gli occhi su Federico Chiesa, attaccante della Juventus e della nazionale; secondo le ultime voci di mercato, sul giocatore italiano ci sarebbe di fatti l'interesse del Newcastle e del Tottenham.

Per convincere i bianconeri a cedere il centravanti, entrambe le squadre inglesi starebbero considerando seriamente un'offerta di circa 52 milioni di sterline in vista della finestra di trasferimenti estivi.

Nel frattempo il contratto del giocatore andrà in scadenza nel 2025 e la dirigenza bianconera starebbe valutando un possibile rinnovo che potrebbe frenare le voci di una prossima cessione.

Chiesa in bilico tra rinnovo e possibile cessione ma la Premier è alla finestra

Con il contratto di Federico Chiesa in scadenza nel 2025, la Juventus si trova di fronte ad una decisione cruciale: se il calciatore non rinnoverà, potrebbe scatenarsi un'asta tra i club interessati, d'altra parte un prolungamento dell'accordo funzionerebbe da potente deterrente per dare un segnale forte alla concorrenza. E proprio in quest'ottica va letto l'incontro tra Ramadani, l'agente, e Cristiano Giuntoli, tenutosi 48 ore fa: i bianconeri vogliono un prolungamento prima dell'estate, quando l'attuale accordo sarebbe a 12 mesi dalla scadenza.

Al di là delle manovre interne, Newcastle e Tottenham sarebbero comunque fortemente interessate all'esterno azzurro: per il Tottenham l'eventuale acquisizione di Federico Chiesa potrebbe rappresentare un passo cruciale dopo la vendita di Harry Kane durante l'ultima finestra di trasferimenti estivi.

Sotto la guida del manager Ange Postecoglou la squadra londinese ha sorpreso con un avvio di campionato importante, conquistando la vetta della Premier League dopo nove partite. Se la corsa al titolo potrebbe essere comunque proibitiva, la qualificazione alla Champions League è considerata un obiettivo realistico e l'aggiunta di un talento come Chiesa nelle prossime stagioni potrebbe incrementare significativamente le possibilità del Tottenham di competere ai massimi livelli..

Anche il Newcastle sarebbe interessato all'idea di portare Chiesa in Premier League; dopo la cifra considerevole investita durante la scorsa finestra di mercato su Sandro Tonali, 80 milioni, il club sta ipotizzando di fare di nuovo spesa in Italia con l'intento di costruire una squadra competitiva e capace di migliorarsi di anno in anno: in questo senso l'eventuale inserimento di un attaccante versatile e talentuoso come Chiesa potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni del club.