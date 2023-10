Nelle ultime ore il nome di Hakan Calhanoglu è nuovamente al centro delle voci di mercato: l'Al-Ahli, squadra araba già interessata al giocatore durante l'estate, sembrerebbe pronta a rilanciare la sua offerta per il centrocampista turco già nel mercato di gennaio. Secondo le indiscrezioni di calciomercato, il club arabo sarebbe disposto a tentare il centrocampista dell'Inter con un contratto quadriennale dal valore totale di 100 milioni di euro.

Difficilmente però i nerazzurri lasceranno partire il centrocampista, specialmente a metà stagione, considerato che il giocatore è ormai uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi.

L'idea dell'Al Ahli per gennaio: Hakan Calhanoglu dall'Inter

Hakan Calhanoglu potrebbe essere al centro di un assalto da parte degli arabi dell'Ah-Ahli. L'offerta proposta, un contratto quadriennale del valore totale di 100 milioni di euro, potrebbe risultare allettante per il calciatore turco, anche se difficilmente poi si riuscirebbe a intavolare una trattativa con l'Inter, che ne detiene il cartellino e che difficilmente si priverebbe di un giocatore del suo livello a metà della stagione.

Nel frattempo però l'interesse per Calhanoglu sembrerebbe non limitarsi solamente all'Al-Ahli; infatti alcuni club sauditi potrebbero entrare nella corsa per attirare l'attenzione dell'Inter e del giocatore stesso.

Le voci suggeriscono che tali club potrebbero seguire lo stile dell'offerta fatta per Marcelo Brozovic, con un'ipotetica offerta di circa 25 milioni di euro all'anno per i prossimi quattro anni. Questo si tradurrebbe in una cifra complessiva di almeno 100 milioni di euro, una somma che farebbe sicuramente riflettere Calhanoglu sul suo futuro.

La centralità di Calhanoglu nel gioco dell'Inter

Il centrocampista turco, classe '94, è noto per le sue doti di regia e creatività in campo; con una carriera già ricca di successi e esperienze internazionali, Calhanoglu è diventato un giocatore fondamentale per l'Inter soprattutto nel momento in cui il mister Simone Inzaghi ha deciso di spostarlo davanti alla linea difensiva, sulla mediana a impostare il gioco.

In quel ruolo i nerazzurri erano coperti da Brozovic, ma proprio un infortunio del croato ha aperto le porte all'esperimento vincente dell'allenatore dell'Inter, che da quel momento non ha più voluto rinunciare al centrocampista turco.