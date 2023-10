Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Crotone di Lamberto Zauli vince la gara della nona giornata contro il Foggia per 2 a 1 e rilancia il proprio cammino in campionato. Ospiti in vantaggio al minuto 8 con Tonin, pari di Gomez al minuto 38 del primo tempo e rete del 2-1 di Vitale al minuto 10 del secondo tempo.

La prova d'orgoglio promessa da capitan Gigliotti in settimana si è dunque concretizzata contro i rossoneri, una delle squadre più in forma del torneo: i pugliesi restano dunque nel gruppo delle quinte in classifica a quota 15 punti, tre punti d'oro invece per i rossoblu che tornano in zona play-off a quota 13 lunghezze.

Il Crotone torna a vincere

Vittoria scaccia crisi? Ancora no, stando almeno a quanto dichiarato dal tecnico del Crotone Lamberto Zauli nel post gara: "Abbiamo altre due partite molto importanti, lo dicevamo dopo il Picerno che ci serve continuità. Ci godiamo questa vittoria ma fino a un certo punto, me la porto dietro perché i ragazzi mi hanno trasmesso un qualcosa di eccezionale. Dobbiamo allenarci sempre al meglio per vincere perché queste emozioni provate contro il Foggia vogliamo viverle con continuità già a partire dalla prossima gara contro il Giugliano".

Una gara combattuta

Eppure la sfida non si era di certo messa bene per il Crotone, con il vantaggio del Foggia siglato da Tonin dopo soli 8 minuti di gioco.

Nonostante il passivo la squadra è riuscita a rimanere in gara, uscendo alla distanza. Qualche azione sventata dal portiere ospite Nobile ha fatto da apripista alla rete del pareggio siglata a pochi minuti dall'intervallo da Gomez. Nella ripresa sugli sviluppi di un contropiede è stato Vitale a battere ancora Nobile per il ribaltamento del punteggio.

A nulla è servito l'assedio finale del Foggia alla porta di Dini, il Crotone anche se con sofferenza è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio dando ossigeno ad una classifica difficile che adesso la vede di nuovo in zona play-off.

Crotone, altre due sfide importanti

Il Crotone tornerà in campo già nella serata di mercoledì 24 ottobre quando farà visita al Giugliano (ore 18:30), 14esimo in graduatoria a quota 9 punti.

La lunga settimana del Crotone terminerà nella giornata di domenica 29 ottobre con il match casalingo contro il Messina (ore 14:00). Queste due sfide, insieme al successo già maturato contro il Foggia, potrebbero dire qualcosa di molto importante sul futuro della stagione del Crotone. L'obiettivo rimane sempre accedere ai play off e giocarsi poi il tutto per tutto per cercare il salto di categoria.