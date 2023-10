José Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della sua squadra contro il Frosinone, facendo anche un riferimento all'abbondanza che ha la Juventus in difesa. In particolar modo ha voluto parlare del cambio fra Bremer e Rugani in Atalanta-Juventus, con l'italiano che ha sostituito il brasiliano dopo un problema muscolare.

Il tecnico Mourinho ha parlato della sostituzione di Bremer con Rugani in Atalanta-Juventus

'Oggi mentre guardavo la Juventus con l’infortunio di Bremer Allegri ha inserito Rugani e ho pensato ‘sei fortunato Max’.

Queste le dichiarazioni di José Mourinho nel post match di Roma-Frosinone.

Il tecnico portoghese ha poi sottolineato che la Roma ha dovuto far fronte all'assenza di giocatori chiave come Smalling e Llorente, costringendo la squadra ad adattarsi. A pesare a detta dell'allenatore portoghese è anche l'assenza a centrocampo di un giocatore come Raneato Sanches, che garantisce anche una copertura a centrocampo.

Il tecnico ha parlato della vittoria della Roma contro il Frosinone

Il tecnico portoghese ha poi elogiato la vittoria della Roma contro il Frosinone, sottolineando l'impegno e lo sforzo della squadra. Ha notato che la partita non è stata facile, ma ha lodato l'atteggiamento della sua squadra, definendoli "una squadra" e facendo riferimento al duro lavoro di giocatori come Bove e Paredes.

Mourinho ha anche difeso Romelu Lukaku, affermando che non è il tipo di allenatore che toglie la qualità ai suoi giocatori e che è molto contento per il risultato ottenuto.

Infine, Mourinho ha menzionato l'importanza del sostegno dei tifosi e li ha ringraziati per il loro supporto. Ha anche affrontato brevemente la questione della sua posizione nella squadra, ribadendo che ha un contratto e ha dato la sua parola alla società.

Il settore difensivo della Juventus

La Juventus in questo momento ha disponibili come centrali difensivi Gatti, Bremer, Danilo, Rugani e Hujsen, considerando che Alex Sandro è attualmente infortunato e dovrebbe rientrare a novembre. C'è da dire che nella rosa bianconera non c'è un difenore di piede sinistro, ad eccezione del terzino brasiliano adattato al ruolo e attualmente infortunato.

Allegri sta adattando al momento Danilo nel ruolo ma il suo rendimento non è stato ideale almeno da centrale di sinistra. Per questo non è da scartare la possibilità che la società bianconera investa su un difensore a gennaio. A tal riguardo piace Strahinja Pavlovic del Salisburgo. Difficile pensare invece ad una difesa a quattro, in tal caso potrebbe essere necessario l'arrivo di un terzino destro. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare la fascia destra ci sarebbe Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.