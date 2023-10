La Juventus starebbe valutando dei rinforzi per il mercato di gennaio per cercare di rinforzare la rosa bianconera e garantire un piazzamento in campionato che porti almeno alla qualificazione alla Champions League. In due sondaggi lanciati da Calciomercato su Twitter e Telegram, i tifosi hanno chiesto l'acquisto rispettivamente di Khephren Thuram e di Domenico Berardi.

Su Telegram hanno votato l'acquisto di Berardi, su Twitter quello di Khephren Thuram

La punta del Sassuolo Domenico Betardi ha ottenuto su Telegram il 62% delle preferenze. Berardi è noto per la sua abilità nel segnare gol e ha dimostrato di essere un giocatore di qualità segnando un gol non solo alla Juventus nel match vinto dal Sassuolo per 4 a 2 al Mapei Stadium, ma anche uno all'Inter a San Siro nella vittoria degli emiliani contro la squadra milanese.

Su Twitter l'acquisto indicato dai tifosi è Khephren Thuram: Il centrocampista del Nizza ha ottenuto il 46,7% dei voti. Khephren Thuram è un giovane talento con un grande potenziale e potrebbe essere una soluzione per rafforzare il centrocampo della Juventus dopo la vicenda Paul Pogba. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e attualmente la sua valutazione di mercato è di 40 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire nel calciomercato estivo quando il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società francese.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Thuram e Berardi nel mercato di gennaio

Le richieste di trasferimento per giocatori come Khephren Thuram e Domenico Berardi sono pesanti, il che non sorprende dato il loro talento e il potenziale di contribuire in squadre di alto livello.

Ecco alcuni punti chiave riguardo a queste trattative: Secondo quanto scrive calciomercato.com, il Nizza avrebbe stabilito come di prezzo di mercato per Khephren Thuram 50 milioni di euro. Questa è una somma significativa e potrebbe rappresentare una sfida per la Juventus o qualsiasi altro club interessato. La concorrenza della Premier League potrebbe ulteriormente innalzare il prezzo del giocatore.

C'è da dire però che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2025. Per quanto riguarda invece Domenico Berardi, secondo La Gazzetta dello Sport, la possibile cessione del centrocampista della Juventus Iling Junior potrebbe agevolare l'arrivo del giocatore del Sassuolo a Torino nel mercato di gennaio. La valutazione di mercato del giocatore italiano è di 30 milioni di euro, una somma che la società bianconera non ha voluto spendere nel recente calciomercato estivo.

La società bianconera valuta altri nomi per il centrocampo. Piace Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.