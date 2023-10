Domenica 29 ottobre alle ore 20:45 ci sarà Napoli-Milan, gara valida per il 10° turno della Serie A 2023/24. Garcia sarà chiamato a trovare un degno sostituto dell'infortunato Osimhen per il centro del tridente partenopeo e la scelta potrebbe virare su uno tra Raspadori e Simeone, col giocatore ex Sassuolo che sembra avere qualche chance in più per essere titolare. Pioli, invece, dovrà fare i conti con la squalifica di Thiaw rimediata nel match contro la Juventus, quindi al posto del tedesco nel pacchetto arretrato del Diavolo dovrebbe esserci Kalulu a far coppia con Tomori.

Statistiche: gli ultimi otto incontri tra Napoli e Milan nel massimo campionato italiano vedono perfetto equilibrio, con tre vittorie per parte e due match terminati in parità.

Napoli, obiettivo riacciuffare il treno Scudetto

Mister Garcia e il suo Napoli stanno avendo un andamento casalingo altalenante sinora in campionato, con due vittorie e due sconfitte ottenute allo Stadio Diego Armando Maradona in quattro incontri disputati. Un'eventuale vittoria contro il Milan, oltre a fomentare l'autostima, permetterebbe alla squadra napoletana di riagganciarsi al treno delle pretendenti al titolo, così l'allenatore dei partenopei potrebbe optare per il 4-3-3, con Meret in porta. Difesa a quattro che potrebbe essere inizialmente composta da Natan e Rrahmani al centro, con Mario Rui come terzino sinistro e Di Lorenzo a destra.

Tridente di centrocampo che, invece, avrà buone chance di vantare come titolari Lobotka, Zielinski e Cajuste. La triade d'attacco, infine, sarà presumibilmente formata da Kvaratskhelia e Politano ai lati con uno tra Raspadori e Simeone a contendersi una maglia, col classe 2000 della Nazionale Italiana che sembrerebbe essere avanti nelle gerarchie del tecnico.

Milan, voglia di tornare alla vittoria dopo Juventus e Paris Saint-Germain

Stefano Pioli e il suo Milan sono reduci da due sconfitte, una per 1-0 in campionato contro la Juventus e l'altra per 3-0 col Psg in Champions League, e la voglia di restare comunque aggrappati alla vetta del campionato rimane alta. Per tentare di battere il Napoli e tornare a far bottino pieno, l'allenatore del Milan potrebbe scegliere lo speculare 4-3-3, piazzando tra i pali Maignan.

Quartetto arretrato che avrà come possibili interpreti iniziali Calabria e Theo Hernandez come terzini, mentre Kalulu e Tomori faranno da filtro centrale. A centrocampo i rossoneri potrebbero schierarsi con Adli, Musah e Reijnders, mentre il terzetto offensivo sarà probabilmente composto da Giroud al centro con Pulisic e Leao ai lati.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan [VIDEO]:

Napoli (4-3-3): Meret, Rui, Natan, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Cajuste, Kvaratskhelia, Raspadori (Simeone), Politano. Allenatore: Garcia.

Milan (4-3-3): Maignan, Hernandez, Kalulu, Tomori, Calabria, Reijnders, Musah, Adli, Pulisic, Giroud, Leao, Allenatore: Pioli.