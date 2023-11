Il mercato dell'Inter a giugno vedrà con ogni probabilità alcuni rinforzi a centrocampo, considerando che sono in scadenza di contratto Davy Klaassen e Stefano Sensi e Mkhitaryan. Quest'ultimo è l'unico con cui si sta discutendo di un possibile rinnovo di contratto. L'ultimo nome finito nel mirino dell'Inter è quello di Thiago Alcantara [VIDEO], che porterebbe grande qualità dal punto di vista tecnico all'interno di un reparto già molto competitivo in Italia ed in Europa.

Il Milan cercherà sicuramente una prima punta tra gennaio e giugno, considerando che Olivier Giroud non è più giovanissimo e non sarebbe sostenibile affidare l'intero reparto sulle sue spalle.

I rossoneri stanno sondando diverse piste e tra queste ci sarebbe anche quella che porterebbe a Dusan Vlahovic. Il serbo non è considerato incedibile dalla Juventus ed era stato accostato alla società rossonera già nei mesi scorsi.

Inter su Thiago Alcantara

L'Inter si sta già guardando intorno per capire come rinforzarsi in vista della prossima stagione. Anche per questo i dirigenti vogliono, dove possibile, rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e in mezzo al campo il grande sogno risponderebbe al nome di Thiago Alcantara.

Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto con il Liverpool e le trattative per il rinnovo sembrano in una fase di stallo. I nerazzurri osservano interessati e sarebbero pronti a fare un tentativo, nonostante qualche perplessità sulle condizioni fisiche: il giocatore in questa stagione non ha ancora collezionato una presenza per problemi fisici.

Anche per questo Ausilio e Marotta potrebbero proporre un contratto annuale da 4 milioni di euro netti più bonus e opzione per il secondo anno. Entrambi sarebbero legati alle presenze e al rendimento di Thiago con la maglia nerazzurra.

Milan su Vlahovic

Il Milan è alla ricerca di una prima punta di alto livello per far rifiatare Olivier Giroud, che potrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno per un altro anno, ma non da titolarissimo.

Uno dei nomi finiti nel mirino dei rossoneri è Dusan Vlahovic, non più intoccabile per la Juventus. La squadra bianconera sarebbe disposta a trattare la sua cessione qualora non si raggiungesse un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2025. La valutazione del centravanti serbo si aggira sui 50 milioni di euro, ma il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto un conguaglio intorno ai 30 milioni di euro più bonus e una contropartita tecnica da scegliere tra Rade Krunic e Tommaso Pobega, valutati entrambi 10 milioni di euro.