Nelle scorse ore l'ex arbitro Gianluca Paparesta, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha parlato del big match che tra due turni vedrà opposte Juventus ed Inter, 'accusando' i bianconeri di giocare in maniera eccessivamente conservativa. Anche i due giornalisti Marco Buccianti e Giancarlo Padovan hanno parlato a Sky Sport del Derby d'Italia, entrambi sottolineando come il primo obiettivo del tecnico Massimiliano Allegri sarebbe quello di tornare nell'Europa che conta senza davvero ambire allo scudetto.

Paparesta senza giri di parole: 'Non possiamo paragonare Inter e Juventus, i bianconeri sono imbarazzanti'

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, è stato ospite negli studi di Sportitalia e parlando dello scontro diretto tra Juventus ed Inter che andrà in scena il prossimo 26 novembre ha dichiarato: "Vedere una squadra racchiusa nella propria area per 90 minuti non è bello. Non possiamo paragonare la Juve all'Inter, è imbarazzante la Juve". Paparesta si è poi concentrato sull'Inter e sul suo tecnico Inzaghi lodandolo per il miglioramento a livello di gioco intrapreso in questi mesi dalla formazione nerazzurra: "La crescita di Inzaghi è notevolissima nel corso degli ultimi tre anni. Gioca in maniera diversa, optando per sostituzioni più razionali e meno meccaniche.

Lavoro pazzesco senza soldi".

Bucciantini: 'Juventus-Inter darà una risposta alla classifica. Allegri? il suo obiettivo è tornare tra le prime quattro'

Anche il giornalista sportivo Marco Bucciantini ha parlato del match che vedrà Juventus ed Inter affrontarsi nel big match dell'Allianz Stadium: "Dopo la sosta c'è Juve-Inter e dopo quella partita la classifica avrà una risposta.

Allegri sta raccontando lo stesso campionato dall'inizio con l'obiettivo di rientrare tra le prime quattro". Queste le parole dette ai microfoni di Sky Sport da Bucciantini che poi ha aggiunto: "Noi sappiamo dove guarda Allegri, l'Inter le avversarie le ha tutte dietro e secondo me girarsi e trovarsi la Juventus crea un effetto sfida".

Padovan: 'La partita del 26 dirà molto ma credo che l'Inter resti superiore alla Juventus'

Anche il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha infine palesato la propria opinione sull'impatto nel campionato che potrebbe avere la partita fra Juventus ed Inter: "Io credo che la partita del 26 dirà molte verità e io credo che l'Inter è superiore alla Juve e tutto sommato fa bene Allegri a dire guardiamo la distanza dal quinto posto. Ai tifosi non piace, alla critica non piace ma ripeto non è una cosa astrusa". Padovan ha poi commentato le parole rilasciate da Allegri in conferenza stampa, sottolineando come il tecnico toscano continui a parlare del quarto posto come principale obiettivo per un senso di realismo che induce il livornese a non nominare il termine scudetto.