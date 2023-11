L'ex calciatore Claudio Marchisio ha parlato a Radio TV Serie A del dualismo in campionato tra Juventus ed Inter, sottolineando come i bianconeri potrebbero non reggere il passo degli avversari con questo stile di gioco.

Anche l'ex tecnico Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha detto la propria opinione sul Derby d'Italia del 26 novembre, evidenziando come lo scontro diretto tra le due squadre potrebbe cominciare a dare una direzione al campionato.

Juventus, Marchisio sulla corsa scudetto dei bianconeri: 'Con questo gioco non riusciranno a stare dietro all'Inter'

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A e parlando del prossimo scontro fra Juventus ed Inter ha asserito quanto segue: "Come detto da Massimiliano Allegri, è importante che la Juventus sia rimasta in scia all’Inter e che sia davanti alle altre pretendenti per tornare in Champions League, che è l’obiettivo stagionale dichiarato. Alla lunga, però, penso che questo gioco qua non riuscirà a farti stare al passo dell’Inter".

Marchisio ha poi rintuzzato sull'argomento Inter, sottolineando come gli uomini di Simone Inzaghi stiano dimostrando il loro valore sia in Champions League sia in Serie A, dove nell'ultima gara hanno battuto agevolmente il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

L'ex calciatore bianconero, tornando sul tema Juventus, ha poi concluso la sua intervista evidenziando come il momento complicato che stanno attraversando gli attaccanti della squadra di Massimiliano Allegri lo preoccupi.

Sacchi: 'Lo scontro tra Juventus ed Inter non dirà la verità sul campionato ma perlomeno indirizzerà il giudizio'

Del dualismo tra Juventus ed Inter, prossime avversarie di campionato, ha scritto sulla Gazzetta dello Sport anche Arrigo Sacchi: "La Juve, rispetto all’Inter, ha il vantaggio di non disputare le coppe: ciò permette ad Allegri di lavorare per tutta la settimana con il suo gruppo evitando lunghi e stressanti viaggi.

Il 26 novembre, alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ci sarà lo scontro diretto a Torino che non dirà ancora tutta la verità, ma perlomeno indirizzerà il giudizio".

Sacchi restando sul Derby d'Italia ha sottolineato come l'Inter, grazie alla vittoria ottenuta col Frosinone, arriverà allo scontro diretto con un leggero vantaggio rispetto alla Juventus che fa della difesa e del contropiede la sua prima risorsa per colpire l'avversario. Sacchi ha infine evidenziato come la squadra di Massimiliano Allegri non cerchi di mostrare del bel gioco ma badi esclusivamente al risultato, segnando su occasioni sporadiche e conquistandosi un secondo posto in classifica in solitaria.