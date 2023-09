La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un nuovo possibile investimento per il futuro e il nome caldo che circola sui media in queste ultime giornate sarebbe quello di Anthony Martial, attaccante attualmente in forza al Manchester United, che potrebbe svincolarsi a parametro zero nella prossima estate. I nerazzurri starebbero seguendo la situazione, per capire le possibilità di un eventuale colpo low cost nella prossima sessione di mercato estiva. Già prima che chiudesse il mercato, si era parlato di un presunto sondaggio dell'Inter per Martial.

L'idea dei nerazzurri per l'attacco: Anthony Martial a zero nel 2024

L'attaccante transalpino del Manchester United sarebbe ormai fuori dal progetto tecnico dei Red Devils, e, dopo le sue ultime stagioni poco convincenti, potrebbe decidere di cambiare aria nella prossima estate, mandando il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2024 senza ulteriori rinnovi.

Il giocatore piacerebbe molto a diversi top club in Europa, ma in prima fila per l'attaccante ci sarebbero i nerazzurri, che starebbero considerando un altro colpo a parametro zero.

L'attaccante piacerebbe però anche alla Real Sociedad, che sarà nei prossimi mesi una delle tre avversarie proprio dei nerazzurri nella prossima Champions League; il club spagnolo però sarebbe in seconda fascia anche nelle eventuali preferenze del giocatore, che vorrebbe rimettersi in gioco in palcoscenici importanti e storici a livello internazionale.

La situazione dei nerazzurri: testa al derby

La prossima sfida dell'Inter sarà in campionato contro il Milan, in un derby tra le due capoliste della Serie A. A guidare il centrocampo dei nerazzurri ci sarà come sempre Hakan Calhanoglu, ormai considerato tra gli intoccabili della formazione di Simone Inzaghi. Dopo la promozione nel ruolo di regista avvenuta nello scorso campionato, il turco ha convinto per prestazioni e fisicità nell'interpretazione del ruolo, che lo sta rendendo uno dei migliori a livello europeo.

In occasione del derby in attacco i nerazzurri riproporranno il tandem Lautaro Martinez-Thuram che ha convinto nell'ultima uscita casalinga contro la Fiorentina, battuta per 4-0 nel posticipo dello scorso turno di Serie A.

Durante la sosta per le nazionali i giocatori non convocati sono intanto rimasti ad Appiano Gentile a disposizione dell'allenatore Inzaghi per lo studio delle rifiniture tattiche e per un importante richiamo della preparazione fisica.